Анонс матча "Ливерпуль" — "РБ Лейпциг"

Перевес в два гола после первого матча с "РБ Лейпциг" дает "Ливерпулю" отличную возможность оформить выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, заодно поправив дела с уверенностью в себе.

К этому матчу "Ливерпуль" подходит, потерпев шесть домашних поражений подряд. Статус этой встречи — тоже домашний, но, во-первых, в силу коронавирусных ограничений "красные" сыграют в Будапеште, а, во-вторых, это другой турнир.



"Я рад, что у нас есть эта возможность. Мы набрали хороший ход в Лиге Чемпионов. "РБ Лейпциг" в форме, одержав четыре победы подряд, но предыдущие результаты не имеют значения для этой встречи", — говорил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции.



Как уже было сказано, "красные" имеют значительный перевес после первой встречи с "РБ Лейпциг". В середине февраля подопечные Клоппа дважды поймали соперника на ошибках и одержали победу 0:2 — кстати, тоже в Будапеште.



- "Ливерпуль" станет третьей английской командой, против которой сыграет "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов со старта прошлого сезона (также "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед").



- "Ливерпуль" примет немецкую команду в 21-й раз с учетом всех соревнований — "красные" не проиграли ни одного из 20 последних таких матчей (16 побед, 4 ничьи), забив 52 гола и пропустив девять.



- Только четыре из своих 12 побед в Лиге Чемпионов "РБ Лейпциг" одержал с перевесом более чем в один гол (33%).



- Последний раз коллектив Юлиана Нагельсманна побеждал с перевесом более чем в два гола в плей-офф Лиги Чемпионов прошлого сезона — 3:0 против "Тоттенхэма".



- С поражения дортмундской "Боруссии" от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов сезона 2012/13 главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не проиграл ни одного из трех своих матчей против немецких команд в этом соревновании (2 победы, 1 ничья), причем все три состоялись в 1/8 финала.



- Крайний защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо поучаствовал в шести из 11 голов своей команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



Покинувший лазарет "Ливерпуля" Фабиньо может вернуться на свое привычное место в полузащите. Озан Кабак и Роберто Фирмино находятся под вопросом. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон травмированы.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)

Будапешт. "Пушкаш Арена". 23:00 Онлайн-трансляция