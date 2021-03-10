Кабак: "Здесь сложно адаптироваться"

Защитник "Ливерпуля" Озан Кабак признался, что его адаптация к Премьер-Лиге проходит тяжело.

Присоединившись к "Ливерпулю" на правах аренды из "Шальке-04" в заключительный день зимнего трансферного окна, Кабак успел принять участие в четырех матчах Премьер-Лиги, после чего получил мышечную травму.



Три из этих четырех матчей "красные" проиграли, а сам Озан отметился довольно грубыми оборонительными ошибками. Однако 20-летний турок пытается освоиться и учится у игроков, которые в прошлом проделали тот же путь, что и он.



"В Англии уровень очень, очень высок. В Бундеслиге тоже очень высокий уровень, но я думаю, что в Премьер-Лиге он выше, если говорить о темпе и физической готовности".



"Думаю, это высочайший уровень футбола, и я пытаюсь адаптироваться здесь. Тиаго (Алькантара), Бобби (Фирмино) и Шакири поиграли в Бундеслиге, прежде чем оказаться в "Ливерпуле", и наш тренер тоже прежде трудился в Германии, так что я прислушиваюсь к их советам и стараюсь изо всех сил на тренировках и матчах".



"На протяжении последнего месяца я выкладывался без остатка, но, конечно, здесь сложно адаптироваться, потому что в Премьер-Лиге много хороших игроков и хороших команд".



"Если честно, зимой всегда сложнее менять команду, менять партнеров по команде и переезжать в новую страну с новым языком. Это вызов для меня, но я стараюсь адаптироваться как можно быстрее", — цитирует Кабака The Independent.