МЮ видит в Торресе альтернативу Варану

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Пау Торреса из "Вильярреала" в качестве альтернативы Рафаэлю Варану из "Реала".

Покупка центрального защитника топ-уровня в пару к Харри Магуайру является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно.



"Красные дьяволы" имеют давний интерес к Варану, но если переманить его из Мадрида не удастся или если Рафаэль выберет другой клуб, у МЮ есть запасной вариант.



Как утверждает Manchester Evening News в эксклюзивном материале, Пау Торрес интересен и "Юнайтед", и "Манчестер Сити", но куда вероятнее, что именно "дьяволы" сделают свое предложение о покупке 24-летнего испанца в конце сезона.



Среди поклонников таланта Торреса также значатся другие клубы Премьер-Лиги, "Реал" и "Бавария". "Вильярреал" будет бессилен помешать уходу Пау на повышение, учитывая свои финансовые затруднения.