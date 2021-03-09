Отец подтвердил планы Кавани уйти из "Юнайтед"
Отец нападающего Эдинсона Кавани подтвердил, что его сын собирается уйти из "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.
На днях аргентинское издание Ole сообщило, что Кавани не будет продлевать свой контракт с "Юнайтед" на следующий сезон и грядущим летом присоединится к "Боке Хуниорс", с президентом которого Хуаном Романом Рикельме он уже договорился.
Оказывается, Эдинсон действительно собирается уйти из "Юнайтед", за который он забил семь голов в 25 матчах. 34-летний уругваец чувствует себя оскорбленным после известной истории с дисквалификацией за расистское сообщение в инстаграме.
"Я бы сказал, что существует 60-процентная вероятность этого".
"Мой сын несчастен в Англии и хочет вернуться поближе к семье. Он хочет выступать в Южной Америке".
"Я хочу, чтобы Эдинсон играл за команду, которая сражается за важные трофеи. Он так много раз разговаривал с Рикельме и хотел бы играть за "Боку".
"Он хотел бы вернуться в Южную Америку по окончании сезона. Мой сын не планирует оставаться там (в МЮ)".
"Он хочет вернуться в Южную Америку. Он был очень расстроен санкциями за то, что сказал "negrito", — цитирует Луиса Кавани ESPN.
09.03.2021 22:00
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