"Юнайтед" обдумывает покупку Облака или другого голкипера

Ян Облак "Манчестер Юнайтед" готов выйти на трансферный рынок грядущим летом ради приобретения еще одного голкипера, присматриваясь к Яну Облаку из "Атлетико".

В данный момент на последнем рубеже "Юнайтед" сложилась не совсем здоровая ситуация. Давид Де Хеа остается первым номером команды, но демонстрирует недостаточно надежную игру как для самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги. А Дин Хендерсон грозится покинуть родной клуб, если его не сделают основным голкипером.

Выходом из ситуации для "красных дьяволов" может стать приглашение нового голкипера. По информации Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" рассматривает несколько вариантов, включая Облака, Джанлуиджи Доннарумму и Майка Меньяна из "Лилля".

Вариант с Облаком выглядит наиболее затратным, ведь контракт 28-летнего словенца с "Атлетико" подразумевает отступные в 103 миллиона фунтов — гигантскую сумму в условиях пандемии коронавируса.

Однако "Юнайтед" может попробовать договориться об обмене Облака на Де Хеа, который как раз и прибыл в Манчестер из "Атлетико" 10 лет назад.

Буквально на днях Давид стал отцом, а его подруга Эдурне Гарсия всегда была известна своим пренебрежением к Англии и, даже состоя в отношениях, продолжала жить в Испании, где, видимо, и будет растить их ребенка.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Облак

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 617

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 09.03.2021 21:46 # vyrentz
    Арсенал и МЮ сражаются за звание долбаебов года касательно киперской позиции, ранее, как мы знаем, чарт возглавляли ЛФК с Кариусом и пинсы с Кепой

    (ответить)

  2. mancunia-planet 09.03.2021 21:33 # mancunia-planet
    Юнайтед вообще не парится по поводу этой позиции, другие нужно усилять в первую очередь

    (ответить)

  3. gameboy 09.03.2021 21:02 # gameboy
    Пикфорда пусть берут

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: