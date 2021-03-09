"Юнайтед" обдумывает покупку Облака или другого голкипера
"Манчестер Юнайтед" готов выйти на трансферный рынок грядущим летом ради приобретения еще одного голкипера, присматриваясь к Яну Облаку из "Атлетико".
В данный момент на последнем рубеже "Юнайтед" сложилась не совсем здоровая ситуация. Давид Де Хеа остается первым номером команды, но демонстрирует недостаточно надежную игру как для самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги. А Дин Хендерсон грозится покинуть родной клуб, если его не сделают основным голкипером.
Выходом из ситуации для "красных дьяволов" может стать приглашение нового голкипера. По информации Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" рассматривает несколько вариантов, включая Облака, Джанлуиджи Доннарумму и Майка Меньяна из "Лилля".
Вариант с Облаком выглядит наиболее затратным, ведь контракт 28-летнего словенца с "Атлетико" подразумевает отступные в 103 миллиона фунтов — гигантскую сумму в условиях пандемии коронавируса.
Однако "Юнайтед" может попробовать договориться об обмене Облака на Де Хеа, который как раз и прибыл в Манчестер из "Атлетико" 10 лет назад.
Буквально на днях Давид стал отцом, а его подруга Эдурне Гарсия всегда была известна своим пренебрежением к Англии и, даже состоя в отношениях, продолжала жить в Испании, где, видимо, и будет растить их ребенка.
09.03.2021 21:00
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