Вейналдум: "Буду опустошен, если придется уйти из "Ливерпуля"

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум признался, что будет опустошен, если ему придется покинуть "Ливерпуль" по окончании этого сезона.

В данный момент у Вейналдума и "Ливерпуля" сохраняются разногласия насчет продления контракта, истекающего через считанные месяцы.



30-летний голландец, которого сватают в "Барселону" и "Интер", не уверен в своем будущем, но отмечает, что его уход, если случится, будет вынужденной мерой.



"Ого, как много вопросов за раз! Я бы хотел ответить на все, но в данный момент у меня нет новостей. Я бы хотел поведать вам какие-нибудь новости, но я лишь могу сказать, что очень счастлив в клубе, счастлив с этой командой, персоналом и фанатами, ради которых я играю".



"Это единственное, что я могу сказать. Это не так, что я несчастен и должен уйти. Но принимать решения насчет будущего не так просто, как каждый думает. Ты должен все обдумать и обсудить все с клубом. Сложно договориться обо всем. Поэтому это и требует так много времени".



"Однако мы знаем, что наша контрактная ситуация прямо сейчас — не самое важное. Важнее всего вернуться в колею, снова начать побеждать, а там посмотрим. Я очень счастлив здесь, моя семья счастлива, но в остальном у меня нет новостей".



"Мне было бы очень сложно уйти, потому что в таком случае я уйду из команды, которую очень люблю, с которой мы провели вместе много лет и в которой мне очень комфортно. Это было бы сложно, но с другой стороны ты будешь знать, почему тебе нужно уйти".



"Это всегда зависит от обстоятельств, но я буду опустошен, если больше не смогу играть за эту команду", — цитирует Вейналдума Sky Sports.