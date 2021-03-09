Гвардиола: "МЮ еще может догнать нас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда все еще может быть настигнута "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.

Несмотря на поражение 0:2 в дерби Манчестера в минувший уикенд, преимущество "Сити" во главе таблицы остается двузначным.



Многие заранее отдают титул "Сити", однако Гвардиола убежден, что футбол слишком непредсказуем — и недавняя невероятная победная серия "горожан" является этому лучшим подтверждением.



"Конечно, они (МЮ) способны, пока сохраняется такая вероятность. В футболе возможно всякое".



"Никто не мог подумать, что мы выиграем 21 матч подряд, включая 15 в Премьер-Лиге, так что случиться может всякое. Я абсолютно согласен с мнением, что они еще могут нас догнать. Особенно когда речь о "Юнайтед".



"Нам остается 10 матчей, и мы должны выиграть шесть или семь, чтобы стать чемпионами математически", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.