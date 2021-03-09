Гвардиола: "МЮ еще может догнать нас"

Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда все еще может быть настигнута "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.

Несмотря на поражение 0:2 в дерби Манчестера в минувший уикенд, преимущество "Сити" во главе таблицы остается двузначным.

Многие заранее отдают титул "Сити", однако Гвардиола убежден, что футбол слишком непредсказуем — и недавняя невероятная победная серия "горожан" является этому лучшим подтверждением.

"Конечно, они (МЮ) способны, пока сохраняется такая вероятность. В футболе возможно всякое".

"Никто не мог подумать, что мы выиграем 21 матч подряд, включая 15 в Премьер-Лиге, так что случиться может всякое. Я абсолютно согласен с мнением, что они еще могут нас догнать. Особенно когда речь о "Юнайтед".

"Нам остается 10 матчей, и мы должны выиграть шесть или семь, чтобы стать чемпионами математически", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2021 19:00

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  1. germes 09.03.2021 19:37 # germes
    Если Сити все будет сливать - то да. Но на практике трудновато отыграть 11 очков за 10 туров. Почти нереально.

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  2. suddenly 09.03.2021 19:09 # suddenly
    Майнд геймс от шарлатана.

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