Нобл объявил об уходе из "Вест Хэма" в следующем году

Марк Нобл Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл продлил свой контракт на один год, одновременно подтвердив, что следующий сезон станет для него последним за лондонский клуб.

В открытом письме Нобла, которое сегодня опубликовал "Вест Хэм", Марк сообщает, что принял предложение клуба о продлении своего контракта до лета 2022.

Следующий сезон станет для Нобла 18-м за "молотобойцев". Марк, которому в мае исполнится 34, не уточняет, завершит он карьеру в 2022 году или уйдет в другой клуб.

Нобл лишь сообщает, что на данный момент у него есть силы и желание продолжать играть в футбол, и поэтому он и продлил свой контракт, несмотря на потерю места в стартовом составе "Вест Хэма".

Добавим, после своего дебюта в 2004 году Нобл провел более 500 матчей за "молотобойцев", однако в этом сезоне Марк вчистую проигрывает конкуренцию в центре поля Деклану Райсу и Томашу Соучеку.


Метки Вест Хэм, контракты, Нобл

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 09.03.2021 18:36 # h22o
    Один из последних старообрядцев от футбола, уважуха!

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  2. sexan 09.03.2021 18:25 # sexan
    Куда интересно?В другой клуб из Лондона или может в МЛС?

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  3. ilovemanutd 09.03.2021 18:19 # ilovemanutd
    Ну что тут сказать, благородный мужик, знатный

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