Нобл объявил об уходе из "Вест Хэма" в следующем году

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл продлил свой контракт на один год, одновременно подтвердив, что следующий сезон станет для него последним за лондонский клуб.

В открытом письме Нобла, которое сегодня опубликовал "Вест Хэм", Марк сообщает, что принял предложение клуба о продлении своего контракта до лета 2022.



Следующий сезон станет для Нобла 18-м за "молотобойцев". Марк, которому в мае исполнится 34, не уточняет, завершит он карьеру в 2022 году или уйдет в другой клуб.



Нобл лишь сообщает, что на данный момент у него есть силы и желание продолжать играть в футбол, и поэтому он и продлил свой контракт, несмотря на потерю места в стартовом составе "Вест Хэма".



Добавим, после своего дебюта в 2004 году Нобл провел более 500 матчей за "молотобойцев", однако в этом сезоне Марк вчистую проигрывает конкуренцию в центре поля Деклану Райсу и Томашу Соучеку.