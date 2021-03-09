Клопп исключил свой уход в сборную Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил свой переход на работу в сборную Германии грядущим летом.

Ранее во вторник было объявлено, что тренирующий немецкую сборную с 2006 года Йоахим Лев покинет свой пост после ближайшего Чемпионата Европы.



О Клоппе сразу же заговорили как о возможном преемнике Лева, особенно учитывая неважные результаты Юргена в "Ливерпуле" в последние недели.



Однако накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" Клоп взял самоотвод.



"Доступен ли я для работы со сборной после этого лета? Нет".



"Эту работу будет делать кто-то другой. Есть немало хороших немецких тренеров, и я уверен, что Немецкий футбольный союз найдет хорошее решение".



"У меня остается три года по контракту с "Ливерпулем". Ты подписываешь контракт, и ты остаешься верен ему", — приводит слова Клоппа Evening Standard.