Клопп исключил свой уход в сборную Германии

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил свой переход на работу в сборную Германии грядущим летом.

Ранее во вторник было объявлено, что тренирующий немецкую сборную с 2006 года Йоахим Лев покинет свой пост после ближайшего Чемпионата Европы.

О Клоппе сразу же заговорили как о возможном преемнике Лева, особенно учитывая неважные результаты Юргена в "Ливерпуле" в последние недели.

Однако накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" Клоп взял самоотвод.

"Доступен ли я для работы со сборной после этого лета? Нет".

"Эту работу будет делать кто-то другой. Есть немало хороших немецких тренеров, и я уверен, что Немецкий футбольный союз найдет хорошее решение".

"У меня остается три года по контракту с "Ливерпулем". Ты подписываешь контракт, и ты остаешься верен ему", — приводит слова Клоппа Evening Standard.


Метки Клопп, Лев, Ливерпуль, сборная Германии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2021 17:35

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  1. scauzer11 09.03.2021 18:35 # scauzer11
    Клопп-топ остаётся, будет дальше пенсам по губам водить))

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