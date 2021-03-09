"Реал" по-прежнему собирается избавиться от Бэйла

"Реал" по-прежнему настроен избавиться от вингера Гарета Бэйла, несмотря на преображение того в "Тоттенхэме".

После окончания этого сезона у Бэйла, который сейчас выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды, остается еще один год по контракту с "Реалом".



В своих шести последних матчах за "шпор" Гарет поучаствовал в девяти голах, в связи с чем появились слухи, что 31-летний валлиец может вновь показаться полезным Мадриду.



Однако текущая форма Бэйла не произвела впечатление на "Реал", которому отчаянно нужны деньги на Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" или Килиана Мбаппе из ПСЖ.



Кроме того, недельная зарплата Гарета составляет 650 тысяч фунтов, из которых "Тоттенхэм" взял на себя только около 250 тыс. фунтов. Содержание экс-игрока "Саутгемптона" превратилось в тяжелое время для Королевского клуба в коронавирусную эру.



Поэтому, утверждает Daily Mail, "Реал" надеется продать Бэйла грядущим летом — в "Тоттенхэм" или какой-либо другой клуб.



Что касается "шпор", то со своими дальнейшими планами насчет Гарета они определятся только в конце сезона.