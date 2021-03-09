Хаманн считает, что Холанд больше подходит МЮ, чем "Сити"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд больше подходит для "Манчестер Юнайтед", нежели "Манчестер Сити".

Ожидается, что грядущим летом европейские гранды устроят настоящую битву за Холанда, который наколотил 29 голов в 28 матчах этого сезона за "Боруссию".



Среди претендентов на Эрлинга называются "Юнайтед" и "Сити", и Хаманн считает, что 20-летний норвежец должен ориентироваться на стиль команды, в которую собирается перейти.



"Я не думаю, что Холанд — игрок типа "Манчестер Сити". Я не вижу его в "Сити", и я не уверен, что "Сити" будет в нем заинтересован".



"В прошлом Пеп (Гвардиола) избавлялся от некоторых центральных форвардов. Им нравится устраивать перепасовку друг с другом, и учитывая их стиль игры, я не уверен, что Холанд подойдет "Сити".



"В "Манчестер Юнайтед" так много быстрых игроков, и им нравится контратаковать, поэтому я думаю, что Холанд больше подойдет "Юнайтед", чем "Сити".



"Удастся ли "Юнайтед" заполучить его летом? Думаю, в Дортмунде может возникнуть ситуация, когда они не попадут в Лигу Чемпионов, и тогда им, вероятно, придется продать Холанда и Санчо. Думаю, они оба могут уйти летом", — сообщил Хаманн Stadium Astro.