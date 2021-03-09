"Ливерпуль" — худший чемпион Премьер-Лиги всех времен
"Ливерпуль" был назван худшим чемпионом за всю историю Премьер-Лиги.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл свой первый за 30 лет титул, набрав впечатляющее количество очков — 99.
А вот с защитой титула у "красных" совершенно не складывается. Уступив "Фулхэму" со счетом 0:1 в минувший уикенд, команда Юргена Клоппа оформила свое шестое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге.
Таким образом, после 28 первых матчей этого сезона "Ливерпуль" имеет только 43 очка — против 79 на данной стадии прошлой кампании. Еще никто из команд, ставших чемпионом Премьер-Лиги, не защищал титул хуже, чем это делают "красные".
Даже "Лестер", совершенно сенсационным образом выигравший Премьер-Лигу в сезоне 2016/17, на следующий год сбавил не так сильно, отмечает The Sun.
09.03.2021 15:00
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Последние комментарии:
Стоило только им стать)
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The Sun традиционно макнула колбасников в помёт.
Однако скаузеры не остались в стороне и уже ввели очередные санкции против газеты: отныне портовые прошмандовки будут оказывать их журналистам только оральные ласки, отказавшись от предоставления фирменных анальных услуг!
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отмечает The Sun
Ясно. Михужло и тут отличился своим отсутствием мозга.
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Картонные гегемоны
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даже как то и обсирать неохота
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Чемпики https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Corrugated_Cardboard.JPG
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Обоссанные
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картофаны из Ливерпуля
удачи им в дальнейшем. хороший клуб так то
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ну так это если разницу смотреть. а по факту у обрыганых пенсов все равно меньше очков было после 28 туров. даже тут на бутылке восседают
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Подобной пандемии не было за всю историю АПЛ, предсказуемо
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ветка, где не будет ни одного колбасника, АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ)))))
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🤣🤣🤣🤣🤣 Худший чемпион ! Коронавирус дольше продлился чем чемпионский лузерпуль
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Клопп - топ, кучу рекордов напилил. Трудно такого будет переплюнуть
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Такие гнилые титулы еще никто не брал
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