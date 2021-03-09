"Ливерпуль" — худший чемпион Премьер-Лиги всех времен

Ливерпуль "Ливерпуль" был назван худшим чемпионом за всю историю Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл свой первый за 30 лет титул, набрав впечатляющее количество очков — 99.

А вот с защитой титула у "красных" совершенно не складывается. Уступив "Фулхэму" со счетом 0:1 в минувший уикенд, команда Юргена Клоппа оформила свое шестое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге.

Таким образом, после 28 первых матчей этого сезона "Ливерпуль" имеет только 43 очка — против 79 на данной стадии прошлой кампании. Еще никто из команд, ставших чемпионом Премьер-Лиги, не защищал титул хуже, чем это делают "красные".

Даже "Лестер", совершенно сенсационным образом выигравший Премьер-Лигу в сезоне 2016/17, на следующий год сбавил не так сильно, отмечает The Sun.

Худшие чемпионы Премьер-Лиги


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1104

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mrojo5 09.03.2021 15:34 # mrojo5
    Стоило только им стать)

    (ответить)

  2. true-manc 09.03.2021 15:31 # true-manc
    The Sun традиционно макнула колбасников в помёт.
    Однако скаузеры не остались в стороне и уже ввели очередные санкции против газеты: отныне портовые прошмандовки будут оказывать их журналистам только оральные ласки, отказавшись от предоставления фирменных анальных услуг!

    (ответить)

  3. electric 09.03.2021 15:25 # electric
    отмечает The Sun

    Ясно. Михужло и тут отличился своим отсутствием мозга.

    (ответить)

  4. ratamahatta 09.03.2021 15:25 # ratamahatta
    Картонные гегемоны

    (ответить)

  5. wwwxxx 09.03.2021 15:21 # wwwxxx
    даже как то и обсирать неохота

    (ответить)

  6. flamic 09.03.2021 15:16 # flamic
    Чемпики https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Corrugated_Cardboard.JPG

    (ответить)

  7. jirrort 09.03.2021 15:16 # jirrort
    Обоссанные

    (ответить)

  8. royal-arsenal 09.03.2021 15:14 # royal-arsenal
    картофаны из Ливерпуля

    удачи им в дальнейшем. хороший клуб так то

    (ответить)

  9. metropol 09.03.2021 15:11 # metropol
    ну так это если разницу смотреть. а по факту у обрыганых пенсов все равно меньше очков было после 28 туров. даже тут на бутылке восседают

    (ответить)

  10. kos9k 09.03.2021 15:10 # kos9k
    Подобной пандемии не было за всю историю АПЛ, предсказуемо

    (ответить)

  11. bezviz 09.03.2021 15:08 # bezviz
    ветка, где не будет ни одного колбасника, АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ)))))

    (ответить)

  12. cruise877 09.03.2021 15:06 # cruise877
    &#129315;&#129315;&#129315;&#129315;&#129315; Худший чемпион ! Коронавирус дольше продлился чем чемпионский лузерпуль

    (ответить)

  13. lahmatyj 09.03.2021 15:01 # lahmatyj
    Клопп - топ, кучу рекордов напилил. Трудно такого будет переплюнуть

    (ответить)

  14. asnural 09.03.2021 15:01 # asnural
    Такие гнилые титулы еще никто не брал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: