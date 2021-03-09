"Ливерпуль" — худший чемпион Премьер-Лиги всех времен

"Ливерпуль" был назван худшим чемпионом за всю историю Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл свой первый за 30 лет титул, набрав впечатляющее количество очков — 99.



А вот с защитой титула у "красных" совершенно не складывается. Уступив "Фулхэму" со счетом 0:1 в минувший уикенд, команда Юргена Клоппа оформила свое шестое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге.



Таким образом, после 28 первых матчей этого сезона "Ливерпуль" имеет только 43 очка — против 79 на данной стадии прошлой кампании. Еще никто из команд, ставших чемпионом Премьер-Лиги, не защищал титул хуже, чем это делают "красные".



Даже "Лестер", совершенно сенсационным образом выигравший Премьер-Лигу в сезоне 2016/17, на следующий год сбавил не так сильно, отмечает The Sun.



