Дирк Кейт готов ассистировать Джеррарду в "Ливерпуле"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт заявил, что готов стать ассистентом Стивена Джеррарда, если того позовут назад в мерсисайдский клуб.

В минувшее воскресенье нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп потерпел свое шестое подряд домашнее поражение. В этот же день Джеррард и его "Рейнджерс" были подтверждены чемпионами шотландской Премьер-Лиги.



В прошлом Клопп и сам называл Джеррарда своим преемником, однако серьезные затруднения "Ливерпуля" заставили говорить о том, что легенда может вернуться на "Энфилд" раньше, чем ожидалось.



Что касается Кейта, то он планирует работать в качестве самостоятельного специалиста, но ради "Ливерпуля" и Джеррарда готов сделать исключение.



"Думаю, было бы замечательно, если бы Стивен Джеррард возглавил "Ливерпуль". Он воспитан клубом, и всю свою игровую карьеру он провел в "Ливерпуле". Надеюсь, в качестве тренера он добьется похожих успехов".



"Мы очень хорошо ладим с ним, мы по-прежнему контактируем время от времени. Если он захочет, чтобы я был его ассистентом, я соглашусь с большим удовольствием".



"Вообще говоря, я вижу себя работающим в качестве главного тренера, но всегда есть исключения. И это определенно было бы одно из них", — сообщил Кейт Ziggo Sport.