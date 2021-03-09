Дирк Кейт готов ассистировать Джеррарду в "Ливерпуле"

Дирк Кейт и Стивен Джеррард Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт заявил, что готов стать ассистентом Стивена Джеррарда, если того позовут назад в мерсисайдский клуб.

В минувшее воскресенье нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп потерпел свое шестое подряд домашнее поражение. В этот же день Джеррард и его "Рейнджерс" были подтверждены чемпионами шотландской Премьер-Лиги.

В прошлом Клопп и сам называл Джеррарда своим преемником, однако серьезные затруднения "Ливерпуля" заставили говорить о том, что легенда может вернуться на "Энфилд" раньше, чем ожидалось.

Что касается Кейта, то он планирует работать в качестве самостоятельного специалиста, но ради "Ливерпуля" и Джеррарда готов сделать исключение.

"Думаю, было бы замечательно, если бы Стивен Джеррард возглавил "Ливерпуль". Он воспитан клубом, и всю свою игровую карьеру он провел в "Ливерпуле". Надеюсь, в качестве тренера он добьется похожих успехов".

"Мы очень хорошо ладим с ним, мы по-прежнему контактируем время от времени. Если он захочет, чтобы я был его ассистентом, я соглашусь с большим удовольствием".

"Вообще говоря, я вижу себя работающим в качестве главного тренера, но всегда есть исключения. И это определенно было бы одно из них", — сообщил Кейт Ziggo Sport.


Метки Джеррард, Кейт, Ливерпуль, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2021 14:00

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  1. electric 09.03.2021 15:22 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  2. asnural 09.03.2021 14:59 # asnural
    Ппц они Клоппа хавать начали

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  3. kagawa 09.03.2021 14:25 # kagawa
    Если эти два лузера вернутся в ЛФК, то Ливер однозначно будет лузерxyeм следующие 30 лет

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