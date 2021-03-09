Клоппу не грозит увольнение из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сохраняет полную поддержку американских владельцев клуба.

В минувший уикенд "Ливерпуль" проиграл занимающему место в зоне вылета Премьер-Лиги "Фулхэму" со счетом 0:1. "Красные" потерпели свое шестое подряд домашнее поражение, а по итогам тура откатились уже на восьмое место.



В прессе даже поползли слухи о возможном уходе Клоппа со своего поста. Юрген стал четвертым фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.



Однако The Telegraph утверждает, что увольнение Клоппу не грозит. Fenway Sports Group сохраняет веру в немецкого специалиста и поддержит того деньгами для укрепления состава в летнее трансферное окно.



Стоит отметить, что недовольство фанатов "Ливерпуля" в значительной степени обращено в адрес FSG, а не в адрес Клоппа. Болельщики чувствуют, что владельцы клуба не помогли Юргену справиться с эпидемией травм.



Сообщается, что отношение FSG к Клоппу не изменится, даже если "Ливерпуль" останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон.