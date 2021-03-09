Невилл считает Шоу лучшим левым защитником в Премьер-Лиге

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что прямо сейчас Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед" является лучшим левым защитником в Премьер-Лиге.

Шоу на высоком уровне проводит этот сезон, не только демонстрируя надежную игру в обороне, но и помогая атаке. В минувший уикенд Люк забил второй гол своей команды в дерби против "Манчестер Сити", который был повержен со счетом 0:2 после своей серии из 21 победы кряду.



В концовке дерби Манчестера Шоу оказался на газоне с небольшим повреждением, и Невилл лишь опасается за здоровье Люка, в предыдущие годы немало настрадавшегося от травм.



"Он выдающимся образом проводит этот сезон за "Юнайтед". Когда Люк Шоу здоров, в хорошей физической форме и уверен в себе, то является лучшим левым защитником в стране".



"Все перечисленные мной вещи совпадали, наверное, считанные разы в его карьере. И в этом его проблема. Однако у него определенно еще не было периода лучше, чем сейчас".



"На протяжении последней недели или двух меня не покидает ощущение, что он слегка на грани. На месте Оле Гуннара Сульшера я бы переживал насчет возможного переутомления. Это очень важно, как они будут контролировать его состояние в следующие несколько недель", — сообщил Невилл в эфире.