Невилл считает Шоу лучшим левым защитником в Премьер-Лиге

Люк Шоу Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что прямо сейчас Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед" является лучшим левым защитником в Премьер-Лиге.

Шоу на высоком уровне проводит этот сезон, не только демонстрируя надежную игру в обороне, но и помогая атаке. В минувший уикенд Люк забил второй гол своей команды в дерби против "Манчестер Сити", который был повержен со счетом 0:2 после своей серии из 21 победы кряду.

В концовке дерби Манчестера Шоу оказался на газоне с небольшим повреждением, и Невилл лишь опасается за здоровье Люка, в предыдущие годы немало настрадавшегося от травм.

"Он выдающимся образом проводит этот сезон за "Юнайтед". Когда Люк Шоу здоров, в хорошей физической форме и уверен в себе, то является лучшим левым защитником в стране".

"Все перечисленные мной вещи совпадали, наверное, считанные разы в его карьере. И в этом его проблема. Однако у него определенно еще не было периода лучше, чем сейчас".

"На протяжении последней недели или двух меня не покидает ощущение, что он слегка на грани. На месте Оле Гуннара Сульшера я бы переживал насчет возможного переутомления. Это очень важно, как они будут контролировать его состояние в следующие несколько недель", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. pavlix76 09.03.2021 12:18 # pavlix76
    Помнится, этот Хуевилл критиковал Шоу, когда у того был спад после тяжелой травмы. Тем и отличается пиздун от эксперта, что не говорит то, что видит, ка Хуевилл, а видит глубже и шире.

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  2. yamateh 09.03.2021 12:14 # yamateh
    Ага, Марез его не раз на бутылку посадил в последнем туре

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