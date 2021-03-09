Семь вещей, что мы узнали в 28-м туре

Предлагаем вам ознакомиться с главными событиями очередного, 28-го по счету, тура Премьер-Лиги.





"Саутгемптон" укрепил свое положение



Продолжая в том же духе, "Саутгемптон" легко мог стать достижимой целью для команд, желающих выбраться из зоны вылета. "Святые" взяли только одно очко в девяти предыдущих поединках перед матчем с "Шеффилд Юнайтед". Слабейшая команда последних двух месяцев приехала в гости к слабейшей команде сезона.



Это отображалось на качестве поединка, который выделялся даже по меркам низкого уровня нынешнего тура. "Шеффилд Юнайтед", победивший "Астон Виллу" за несколько дней до этого, на новый подвиг не хватило, а "Саутгемптон" свою серию неудач прервал. Гол Джеймса Уорд-Проуза с пенальти, а также очередной мяч Че Адамса в ворота бывшего клуба определили разницу между командами. На этот раз Крис Уайлдер не искал оправдания для "клинков" и честно признал, что ему хочется поскорее избавиться от нескольких футболистов в составе. Аутсайдеры в этом сезоне проигрывали много и по-разному, но матчей хуже по содержанию у них, наверное, еще не было.



"Брайтон" продолжает упускать свое



С тем, как сейчас играет "Лестер", команда Грэма Поттера могла рассчитывать на положительный результат — и точно могла рассчитывать на игровое преимущество. "Брайтон" в этом сезоне не раз терял очки из-за неумения создавать моменты, но в последних играх речь действительно идет о плохой реализации шансов.



После того, как "чайки" не забили два пенальти "Вест Бромвичу", удивить чем-то было сложно, потому "Брайтон" просто поддержал старые тенденции. Превосходный выход в старте Адама Лалланы и его быстрый гол обещали "Лестеру" большие проблемы. Команда Брендана Роджерса снова страдала из-за отсутствия лучших атакующих игроков, но, к ее счастью, с "Брайтоном" шансы есть всегда. Помогает и то, что форму набрал Келечи Ихеаначо — нигериец сейчас переживает свой лучший период за долгое время.



"Лестер" не только отыгрался, но даже вырвал победу. "Брайтон" снова остался с хорошей игрой, но без набранных очков.



"Вест Бромвич" упустил свой шанс



Три домашних поединка в течение восьми дней открывали перед "Вест Бромвичем" шикарную возможность вернуться в борьбу за выживание. Сэм Эллардайс сделал серьезную ставку на эту серию матчей — все три игры, несмотря на усталость, "дрозды" начинали одним составом. Они также могли выиграть все три, но набрали только четыре очка.



Все началось с успеха против "Брайтона", затем было обидное поражение от "Эвертона", а завершилось нулевой ничьей с "Ньюкаслом". "Сорок" хотят настичь команды из зоне вылета, и "Вест Бромвич" сделал достаточно, чтобы выиграть этот поединок. При всех своих достоинствах, Мбайе Дианье не использует свои шансы — и проблемы реализации стоила "дрозам" победы. "Ньюкасл" к концу поединка был не против увезти домой ничейный результат, а у "Вест Бромвича", выдавшего такую серию матчей, не хватило сил на финальный штурм. На спасение команде уже просто не хватит времени.



"Фулхэм" тоже бьет "Ливерпуль"



В Англии еще не было команд, которые бы, защищая чемпионский титул, проигрывали шесть подряд матчей на своем поле. Воскресный успех "Фулхэма" вообще не был сюрпризом — в гости к "Ливерпулю" команды приезжают с уверенностью в себе и пониманием того, что нужно делать на поле.



Юрген Клопп произвел сразу семь изменений в составе, но сейчас просто нет футболистов, на которых он бы мог положиться. "Ливерпуль" остается единым, но теперь в страдании. "Фулхэм" пошел по пути предшественников: взял инициативу, забил первым, а затем удержал результат в обороне. На этот раз у "Ливерпуля" было больше шансов, чем с "Челси", но это сомнительное утешение для Юргена Клоппа. По потерянным очкам "Ливерпуль" уже девятый, и в таком темпе замахнется на достижения "Челси" и "Лестера", завершавших пост-чемпионский сезон в середине таблицы.



Для "Фулхэма" же это была большая победа. Три очка в Ливерпуле позволили команде Скотта Паркера догнать "Брайтон", которому они теперь уступают только по разнице мячей.



"Сити" снова попал в ловушку "Юнайтед"



На серьезные награды "Манчестер Юнайтед" пока не претендует, но моральной компенсацией остаются городские дерби. По крайней мере, когда эти игры проходят в чемпионате и над подопечными Сульшера нет давления, они часто огорчает своих соседей. Норвежец стал первым тренером, чья команда смогла трижды подряд победить на поле коллектива Пепа Гвардиолы.



Серия из 21 победы подряд не сделала "Сити" уязвимым в глазах "Юнайтед", в очередной раз выдавшего образец контратакующего футбола и забравшего с "Этихад" три очка. Поражение бьет только по самолюбию "горожан", а победа дает "красным дьяволам" полезные очки в борьбе за места в зоне Лиги Чемпионов. Это также первым матч, который МЮ выиграл у представителя "большой шестерки".



Следующая задача для Сульшера — научить подопечных побеждать в определяющих матчах под давлением.



Бэйл и Кейн угрожают



У Харри Кейна новый лучший друг, а Сон Хен Мин сейчас заметен меньше всех атакующих игроков "Тоттенхэма". Гарет Бэйл очень вовремя набрал форму: "шпоры" полностью преобразились в течение пары недель, и теперь их перспективы на концовку сезона стали более радужными.



Во втором подряд домашней игре Бэйл сделал дубль, а "Тоттенхэм" забил четырежды сопернику, умеющему обороняться. Но стать основным героем Гарету все-таки не удалось. Кейн, с его чудом голом и 2+2 по ударам и передачам, оставил валлийца на втором плане. Рою Ходжсону оставалось только признать: с голами "Тоттенхэма" во втором тайме его команда не могла ничего поделать, как бы ни старалась.



"Тоттенхэм" еще может реализовать некоторые мечты своих болельщиков: два главных футболиста клуба в этом веке вместе угрожают соперникам и готовы прервать трофейную засуху "шпор".



У "Челси" нет проблем с "Эвертоном"



"Тоттенхэм" только немного приблизился к конкурентам, потому что в понедельник свои победы одержали другие представители Лондона. "Вест Хэм" во второй раз в сезоне оказался сильнее "Лидса", а "Челси" очень спокойно разобрался на своем поле с "Эвертоном".



Команде Томаса Тухеля по-прежнему не удается забить больше двух мячей за игру, но зато она пропустила только дважды за 12 матчей. "Эвертону" просто не хватило сил на этот поединок. Преимущество "Челси" было очевидным, но "ириски" допустили необязательные ошибки в обороне, а их атакующие игроки не выглядели свежими. Карло Анчелотти имел только трех серьезных футболистов в запасе, в то время как "Челси" мог поменять половину состава после игры с "Ливерпулем" и все равно предстать в оптимальном виде.



Хозяева победили благодаря автоголу Годфри и голу Жоржиньо с пенальти, хотя забили бы больше, если бы не реакция Джордана Пикфорда. Что касается Жоржиньо, то ему удалось выйти в лучшие бомбардиры команды в чемпионате, забив все свои голы с пенальти. Жоржиньо забивал и раньше, но это хорошая характеристика для нынешнего "Челси": команда Тухеля не о зрелище, а об эффективном выполнении задач.



Иван Громиков специально для FAPL.ru