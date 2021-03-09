Хаверц: "Настало время проявлять себя"

Дождавшись марта, атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц пришел к выводу, что ему пора начать проявлять себя.

После своего дорогостоящего перехода из "Байера" в летнее трансферное окно Хаверц в основном вызывал у болельщиков "Челси" чувство разочарования своей игрой.



Накануне Кай появился в стартовом составе "синих" на матч Премьер-Лиги против "Эвертона" и блестяще справился с ролью "ложной девятки", поспособствовав автоголу соперника и заработав пенальти.



После победы со счетом 2:0 Кай выразил надежду, что теперь он будет чаще играть подобным образом. 21-летний немец чувствует, что ему пора начать отрабатывать вложенные в него деньги после затянувшейся адаптации.



"Сложно сказать, лучший ли это мой матч за "Челси", но первые несколько месяцев были сложными для меня. Надеюсь, это значительно придаст мне уверенности в себе, и я продолжу в том же духе".



"Конечно, было непросто переходить сюда, где все было новым для меня. Но я провел здесь уже несколько месяцев, и теперь настало время проявлять себя".



"Внутри себя я знаю, что многие люди сомневаются насчет меня. Я же просто продолжаю двигаться вперед и трудиться, стараясь помогать своей команде в каждой тренировке и каждом матче. Это самое важное. Надеюсь, эта игра значительно придаст мне уверенности в себе. Я надеюсь продолжать в том же духе", — сообщил Хаверц The 5th Stand.