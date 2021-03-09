Анхелиньо: "Давление больше на "Ливерпуле", чем на нас"

Крайний защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо уверен, что его команде по силам отыграться в 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

После первого матча, состоявшегося в середине февраля, "РБ Лейпциг" имеет дефицит в два гола против "Ливерпуля". В ближайшую среду команды еще раз встретятся в Будапеште и определят судьбу путевки в четвертьфинал.



Анхелиньо заранее предупреждает, что "РБ Лейпциг" терять нечего — подопечные Юлиана Нагельсманна избавлены от давления, потому что каждый ожидает прохода дальше чемпиона Премьер-Лиги.



"Было тяжело после первого матча, потому что, думаю, мы сыграли очень хорошо. Несколько раз у нас проходили передачи за спину их крайним защитникам, но мы не использовали свои моменты. Мы же совершили две ошибки, и команда с мастерством "Ливерпуля" такого не прощает".



"С ними сложно совладать, учитывая их скорость и качество работы с мячом. Есть большая разница, когда ты противостоишь команде не только с одним быстрым игроком, а с двумя (Салах и Мане), у которых вдобавок очень хороший удар",



"Но я бы сказал, что давление больше на них, чем на нас. Мы андердоги. Если мы избежим больших ошибок и используем свои моменты, мы сможем изменить ситуацию. Впереди еще 90 минут", — цитирует Анхелиньо The Independent.