Президент "Ювентуса" считает, что 20 команд в Премьер-Лиге — это слишком много

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли предложил Премьер-Лиге сократить количество команд в угоду Лиги Чемпионов.

Напомним, УЕФА планирует реформировать формат Лиги Чемпионов, начиная с 2024 года. Предлагается увеличить количество участников элитного европейского турнира с нынешних 32 до 36, в связи с чем вырастет и количество матчей на групповом этапе — с шести до 10.



Календарь английских топ-клубов и без того очень плотный, поэтому грандам Премьер-Лиги, возможно, потребуется отказаться от участия в Кубке Лиги — или сократить количество участников во внутреннем чемпионате, как предлагает Аньелли, который по совместительству возглавляет Ассоциацию европейских клубов (ECA).



"Мы стремимся соблюсти баланс: одна треть — это международные матчи, две трети — матчи внутренних соревнований".



"У нас есть страны вроде Англии, где максимальное количеств матчей составляет 53 или 54. В Германии — 43. Так что нам важно создать сбалансированную конкурентную среду".



"В данный момент мы считаем, что в целях соблюдения баланса 20 команд в лиге — не только в больших лигах, но и во многих других лигах — это чересчур".



"Так что это нам нужно выработать общее решение насчет этого, учтя интересы каждого", — цитирует Аньелли Sky Sports.