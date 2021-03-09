Президент "Ювентуса" считает, что 20 команд в Премьер-Лиге — это слишком много

Трофей Лиги Чемпионов Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли предложил Премьер-Лиге сократить количество команд в угоду Лиги Чемпионов.

Напомним, УЕФА планирует реформировать формат Лиги Чемпионов, начиная с 2024 года. Предлагается увеличить количество участников элитного европейского турнира с нынешних 32 до 36, в связи с чем вырастет и количество матчей на групповом этапе — с шести до 10.

Календарь английских топ-клубов и без того очень плотный, поэтому грандам Премьер-Лиги, возможно, потребуется отказаться от участия в Кубке Лиги — или сократить количество участников во внутреннем чемпионате, как предлагает Аньелли, который по совместительству возглавляет Ассоциацию европейских клубов (ECA).

"Мы стремимся соблюсти баланс: одна треть — это международные матчи, две трети — матчи внутренних соревнований".

"У нас есть страны вроде Англии, где максимальное количеств матчей составляет 53 или 54. В Германии — 43. Так что нам важно создать сбалансированную конкурентную среду".

"В данный момент мы считаем, что в целях соблюдения баланса 20 команд в лиге — не только в больших лигах, но и во многих других лигах — это чересчур".

"Так что это нам нужно выработать общее решение насчет этого, учтя интересы каждого", — цитирует Аньелли Sky Sports.


Метки Аньелли, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2021 08:00

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  1. yamateh 09.03.2021 08:47 # yamateh
    пора закрыть соревнование кубок лиги

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  2. alexomck 09.03.2021 08:44 # alexomck
    сократить до 10 и вернуть Моура в Челси.

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  3. januzaj00 09.03.2021 08:42 # januzaj00
    нормально, у нас тут каждый тур лига чемпионов

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