Тухель объяснил, в чем проблема Пулишича

Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что у него есть соблазн сделать из полузащитника Кристиана Пулишича своего джокера.

После прихода Тухеля на тренерский мостик "синих" Пулишич сыграл только 134 минуты из 810 возможных. В понедельник вечером против "Эвертона" Кристиан вновь появился лишь на замену.



Такое отношение к своему бывшему подопечному по дортмундской "Боруссии" Тухель объясняет способностью 22-летнего американца влиять на игру, выходя со скамейки.



"Возможно, проблема Кристиана в том, что я знаю со времен Дортмунда, насколько силен он может быть, выходя со скамейки. Кажется, он появлялся в стартовом составе лишь на один кубковый матч, и в конце концов это моя ответственность и моя вина".



"Это немного несправедливо, потому что я знаю, какое влияние он может оказать на игру за 20-30 минут. Ему немного не везло в последних матчах, но это не означает, что мы недостаточно верим в него или что ему не хватает мастерства. Ему просто нужно быть чуточку терпеливым".



"У нас есть и другой парень, которого мне нравится приводить в пример. Эмерсон. Он страдает от моих решений, которые оказываются против него. Он не играет, хотя он удивительный парень, который тренируется на высочайшем уровне и никогда не подводит команду своим настроем".



"Решение оставить его сегодня вне заявки были суперсложным, как и в случае с Тэмми (Абрахэмом). Это говорит о том, что у нас сильный состав, и парни просто должны продолжать сражаться", — цитирует Тухеля ESPN.