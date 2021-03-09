Рэшфорд избежал повреждения связок лодыжки

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд избежал травмы связок лодыжки в дерби против "Манчестер Сити" в минувший уикенд.

Отметившись результативной передачей на Люка Шоу, позже во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Этихад" Рэшфорд неудачно подвернул свою левую лодыжку.



Маркус был отправлен на углубленное обследование, которое показало, что связки лодыжки целы, что определенно является позитивной новостью для "красных дьяволов".



Тем не менее, как сообщает BBC, в пострадавшей области лодыжки остаются опухлость и синяк, а Рэшфорд пока не может опираться всем своим весом на ногу.



Таким образом, участие Рэшфорда в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Милана" в ближайший четверг находится под большим вопросом.



Пока что Маркус принял участие в каждом из 43 матчей "Юнайтед" в этом сезоне с учетом всех соревнований, забив 18 голов.