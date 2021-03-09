Тухель: "Мы полностью контролировали игру"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился своей радостью от победы над "Эвертоном" и от игры Кая Хаверца.

Решив сыграть против "ирисок" с Хаверцем в качестве форварда, Тухель не прогадал. В первом тайме Кай заставил Бена Годфри совершить автогол, а во втором заработал пенальти для Жоржиньо.



Тухель чувствует, что победа 0:2 не вызывает никаких вопросов и одержана в доминирующей манере. Но особенно Томас рад за своего соотечественника Хаверца, который обошелся "синим" в 71 миллион фунтов и которого нещадно критиковали в первой половине сезона.



"Мы заслужили победу. Это был очень сложный первый тайм, но мы полностью контролировали игру. Во втором тайме мы только прибавили и провели много опасных атак".



"Я очень рад за Кая. Мы оказали ему доверие, которое он оправдал. Он тот игрок, который обладает всеми качествами, чтобы быть доминирующей фигурой в атаке, и он проявил себя".



"Вы видите, игроками какого уровня обладает наш клуб. Для меня одно удовольствие быть на бровке и работать с ними. Каждый в клубе старается изо всех сил, чтобы мы были конкурентоспособны на этом уровне", — сообщил Тухель BT Sport.