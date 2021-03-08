"Челси" убедительно обыграл "Эвертон"
Старания Кая Хаверца помогли "Челси" в доминирующей манере переиграть "Эвертон" — 2:0.
Относительно победы 0:1 над "Ливерпулем" в четверг главный тренер "синих" Томас Тухель поменял половину полевых игроков, освежив стартовый состав с помощью Курта Зума, Маркоса Алонсо, Матео Ковчича, Каллума Хадсон-Одои и Кая Хаверца.
В старт "ирисок" вернулись полузащитники Аллан и Гульфи Сигурдссон, заменив Абдулая Дукуре и Бернарда.
В начале матча хозяева просто не выпускали мяч, но катали его на отдалении от чужих ворот. Гости оборонялись большим числом, однако постепенно стали прибавлять.
Как раз в этот момент, когда "Эвертон" чуть осмелел, "Челси" и открыл счет, причем сделал это первым в матче ударом в створ. На 31-й минуте Хадсон-Одои сделал передачу на левый край штрафной Алонсо, а тот прострелил на Хаверца. Кая пробил в касание, и благодаря рикошету от Бена Годфри мяч оказался в воротах — 1:0.
В концовке тайма Алонсо имел возможность удвоить счет. Избежав офсайдной ловушки, Маркос вышел на оперативный простор и пробил, однако Джорджан Пикфорд спас "ирисок".
В начале второго тайма Хаверц принял мяч в штрафной грудью и поразил ворота, но гол не был засчитан. Система VAR определила, что Кай подыграл себе не только грудью, но и рукой.
После перерыва "синие" было определенно настойчивее, и на 64-й минуте это помогло им заработать пенальти. Пикфорд сфолил на Хаверце, а Жоржиньо в фирменной манере реализовал 11-метровый — 2:0.
Нельзя сказать, что гости совсем бросили играть, но если кто и мог забить в остатке матча, то это хозяева. Один только Тимо Вернер имел два совершенно убойных момента, но оба раза не смог пробить Пикфорда. Однако "ириски" избежали разгрома.
"Челси" продлил свою беспроигрышную серию, весьма уверенно разобравшись со своим прямым конкурентом, который до игры находился в одном очке позади и имел матч в запасе. "Эвертон" прежде всего разочаровал впереди, за 90 минут лишь раз пробив в створ ворот Эдуара Менди.
"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче
08.03.2021 22:55
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Последние комментарии:
ахахаха жестко гпенсы отскочили))
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Через 1 тур норм заруба будет между арсом и ливером за 10ое место. Камон красиво
(ответить)
чет все на Тухеля наяривают нездорово, ничему история не учит наивных))
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За челси Тухеля не стыдно. Если он не начнёт косячить в ЛЧ как с ПСЖ, то может задержаться надолго в АПЛ. Пенсов с победой)
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Что реально круто - поменяли половину состава "без потери качества".
Спасибо немцу, что похуй кто выйдет в старте - игра будет качественная, два состава по сути.
(ответить)
Сердце конечно радуется видеть такую команду. Тухель батя вопросов нет, я не думаю что есть другой тренер, который заставил бы так играть списанный всеми шлак. На топ игрока матча номинирую двоих - Хаверца и Джеймса. Против Джеймса, мне кажется, соперникам реально стрёмно играть, выдирает всё с корнем в защите и в пределах правил. Вернер топ, не пиздеть на Тимыча! Сейчас график очень лёгкий будет до последних 5-ти матчей, надо очков стараться по максимуму набрать. Вперёд Чорли!!!
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2-0 - зае6ись!
По матчу особо даже говорить нечего.
А вот такую вещь сказать стоит:
Походу Роман Аркадьич сорвал джекпот выбрав Тухеля.
Немец просто нереальный топ, оказывается. За 12 матчей с говно составом (кроме Маунта, Канте, Ковачича и Джеймса) выстроить игру так, что их кривоногость и бестолковость минимизирована в игре - я в шоке. Даже в самых смелых фантазиях такого не мог представить. У каждого игрока на поле свой четко обозначенный спектр задач. Коллективные процессы налажены. Одним словом Маэстро!
Не вижу сейчас раскладов, при которых команда в остатке сезона может проиграть кому-то (из АПЛ). Томас индивидуально подходит к каждому сопернику. Такое уже пару раз видели при Жозе и это вылилось в рекордную серию.
Ну и на десерт. Вернер))))
Кахалось бы, ну е6анарот, ну очевидно же что бревно лютейшее. Очевидно, что Тухель его в основу ставит только из-за его работоспособности - чтобы носился как понос в атаку и защиту (в первом тайме Тухель даже напихал на него, что хуево двигался в начале). Но после сегодняшей феерии только лютые долбаебы могут считать, что он топ-футболист и когда-то таким станет. Просто бестолковейшее, неуклюжее дерево. Торрес - Криштиано Роналдо на его фоне. Шо одна хyйня (Мората) за 80 миллионов, шо другая (Вернер) за 60. Работа селекции в клубе - просто сказка. Эменало, вернись.
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опять никчемный городишка Ливерпуль унижен королями Ландана. счет должен был быть 5-0. первая команда портовых ничего не смогла сделать против синей машины. лучшие : Аспи,Джеймс и Хадсон. последние на классе навели суету своим скиллом.
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С такой игрой можно и лч отжарить...
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Бедный Зума, всю карьеру у меня сердце кровью обливается при виде его нелепых травм, хотя бы в этот раз пронесло.
(ответить)
кстати не вижу конкурентов для Тухеля с Маунтом получить лучших в феврале
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Есть еще команды с Ливерпуля?
Пикфорд молорик не дал быть счету разгромным. Оч важная победа. Идем дальше
(ответить)
Хаверц оч понравился.
Жорж худший.
Тухель ультрабист. Игроки меняются - игра нет. Основательность зашкаливает
(ответить)
очередной сухарь Менди
(ответить)
Тухель четко обозначил свои намерения.
(ответить)
Тульский Токарев бронебой
(ответить)
Очередной выходной для Менди
(ответить)
Тухель наступает на пятки горлуму
(ответить)
09.02.2021 21:43 #
sausage
Ранова-то пенсы всё-таки переобулись. Опять верят в свою тиму, видят её в 4-ке в конце сезона, надеются, что хлопнут Атлетико и хоронят Ливерпуль. Даже ry-l воспрял и на что-то из этого надеется. Последние 3,5 сезона их ничему не научили. Неужели они такие невменяемые, эти местные пенсы?
Источник: http://fapl.ru/posts/83972/?c=1
4)Челси 50
пропасть
8)лузерка 43
я просто оставлю это здесь
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Фантастика. Тухель волшебник
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