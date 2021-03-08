"Челси" убедительно обыграл "Эвертон"

Старания Кая Хаверца помогли "Челси" в доминирующей манере переиграть "Эвертон" — 2:0.

Относительно победы 0:1 над "Ливерпулем" в четверг главный тренер "синих" Томас Тухель поменял половину полевых игроков, освежив стартовый состав с помощью Курта Зума, Маркоса Алонсо, Матео Ковчича, Каллума Хадсон-Одои и Кая Хаверца.



В старт "ирисок" вернулись полузащитники Аллан и Гульфи Сигурдссон, заменив Абдулая Дукуре и Бернарда.



В начале матча хозяева просто не выпускали мяч, но катали его на отдалении от чужих ворот. Гости оборонялись большим числом, однако постепенно стали прибавлять.



Как раз в этот момент, когда "Эвертон" чуть осмелел, "Челси" и открыл счет, причем сделал это первым в матче ударом в створ. На 31-й минуте Хадсон-Одои сделал передачу на левый край штрафной Алонсо, а тот прострелил на Хаверца. Кая пробил в касание, и благодаря рикошету от Бена Годфри мяч оказался в воротах — 1:0.



В концовке тайма Алонсо имел возможность удвоить счет. Избежав офсайдной ловушки, Маркос вышел на оперативный простор и пробил, однако Джорджан Пикфорд спас "ирисок".



В начале второго тайма Хаверц принял мяч в штрафной грудью и поразил ворота, но гол не был засчитан. Система VAR определила, что Кай подыграл себе не только грудью, но и рукой.



После перерыва "синие" было определенно настойчивее, и на 64-й минуте это помогло им заработать пенальти. Пикфорд сфолил на Хаверце, а Жоржиньо в фирменной манере реализовал 11-метровый — 2:0.



Нельзя сказать, что гости совсем бросили играть, но если кто и мог забить в остатке матча, то это хозяева. Один только Тимо Вернер имел два совершенно убойных момента, но оба раза не смог пробить Пикфорда. Однако "ириски" избежали разгрома.



"Челси" продлил свою беспроигрышную серию, весьма уверенно разобравшись со своим прямым конкурентом, который до игры находился в одном очке позади и имел матч в запасе. "Эвертон" прежде всего разочаровал впереди, за 90 минут лишь раз пробив в створ ворот Эдуара Менди.



"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче