Кавани, возможно, уже решил уйти из "Юнайтед"

Нападающий Эдинсон Кавани, возможно, уже принял решение уйти из "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Напомним, Кавани присоединился к "Юнайтед" свободным агентом в заключительный день летнего трансферного окна, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.



34-летний уругваец неплохо освоился на "Олд Траффорд" и до недавней травмы удерживал место в стартовом составе "красных дьяволов", забив шесть голов в рамках Премьер-Лиги.



Ранее главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекал, что контракт Кавани будет продлен, однако аргентинское издание Ole утверждает, что Эдинсон уже дал слово президенту "Боки Хуниорс" Хуану Роману Рикельме.



"В июле он будет в "Боке", таков план. Только если не случится нечто непредсказуемое. Он решил вернуться в Южную Америку. И решил, что вернется с помощью "Боки", — гласит публикация.