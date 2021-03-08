Клопп надеется преодолеть кризис с помощью Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что Лига Чемпионов поможет его команде отвлечься и восстановить уверенность в себе.

К ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" подопечные Клоппа подходят, потерпев шесть домашних поражений кряду.



Ответный матч с "РБ Лейпциг" тоже будет домашним по статусу, но в силу коронавирусных ограничений будет сыгран в Будапеште. Кроме того, на стороне "красных" перевес в два гола после первой встречи, так что Клопп решительно настроен выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



"Следующий матч мы проведем в другом соревновании, где мы выступаем не так уж плохо, но это, естественно, будет тяжелый матч, поэтому мы должны убедиться, что готовы к этому".



"Если мы пройдем дальше — что нам не гарантировано, — это может придать нам уверенности. Затем нас ждет "Вулверхэмптон", что всегда тяжело, а затем у нас будет двухнедельный перерыв из-за международной паузы и все такое".



"Мы должны использовать это время и надеяться, что все парни вернутся из своих сборных здоровыми".



"Затем мы проведем еще девять или 10 матчей, а это 27 или 30 очков, что много, поэтому мы будем стараться", — цитирует Клоппа Daily Mail.