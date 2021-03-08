"Юнайтед" ищет замену Chevrolet
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с рядом компаний, которые заинтересованы в том, чтобы заменить Chevrolet в качестве титульного спонсора клуба.
Chevrolet является титульным спонсором "Юнайтед" с 2014 года и сейчас платит клубу с "Олд Траффорд" 64 миллиона фунтов каждый сезон. Это самая выгодная спонсорская сделка такого рода в мировом футболе.
Контракт с американским автогигантом должен был истечь в конце этого сезона, однако из-за пандемии коронавируса "красные дьяволы" воспользовались своей опцией и продлили соглашение на полгода — до декабря 2021.
Однако The Sun стало известно, что вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд уже вовсю ищет более щедрого спонсора, которого он надеется "раскрутить" на 70 млн. фунтов в год.
В данный момент Вудворд ведет переговоры о сотрудничестве с несколькими сторонами, а фаворитом является некая компания по разработке программного обеспечения из Америки.
08.03.2021 20:00
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По факту норм Шевроле наебали, думаю следующему спонсору должно повести больше.
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Говнари и 20ки не стоят со своей никчемной игрой.
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