Анри мечтает тренировать "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что мечтать однажды стать главным тренером "канониров".

Будучи футболистом, Анри выиграл с "Арсеналом" два титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и поучаствовал в финале Лиги Чемпионов против "Барселоны", в которую затем и ушел в 2007 году.



Как тренеру, Тьерри похвастать пока нечем — недавно он оставил "Монреаль" из МЛС, вернулся в Лондон к семье и сейчас находится в поисках нового вызова.



43-летний француз реально смотрит на вещи, но это не мешает ему мечтать о возвращении в "Арсенал" в будущем.



"Я фанат "Арсенала". И если вы спрашиваете меня, хочу ли я однажды тренировать "Арсенал", то ответ "да". Если вы спросите меня, хочу ли я однажды стать китменом "Арсенала", то ответ "да". Если вы спросите меня, хочу ли я однажды стричь газон на "Эмирейтс", то ответ "да".



"Однако это утопия, а я далек от этого. Если вы спросите мня, мечтаю ли я, то да, мечтаю. Но когда ты не мечтаешь, значит ты в сознании, и здесь есть реальность. Хотел бы я тренировать "Арсенал"? Да. Хотел бы я тренировать "Барселону"? Да".



"Я все еще учусь и хочу быть полезным команде, которую тренирую. Что касается остального, то время покажет. Если ты не будешь успешен, ты не получишь такого рода шансов. Я лишь сосредоточен на том, что могу контролировать, а остальное — большая утопия. Хотел бы я петь, как Лайонел Ричи? Конечно, но я не пою, как Лайонел Ричи!" — сообщил Анри журналу FouFourTwo.