Анри мечтает тренировать "Арсенал"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что мечтать однажды стать главным тренером "канониров".

Будучи футболистом, Анри выиграл с "Арсеналом" два титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и поучаствовал в финале Лиги Чемпионов против "Барселоны", в которую затем и ушел в 2007 году.

Как тренеру, Тьерри похвастать пока нечем — недавно он оставил "Монреаль" из МЛС, вернулся в Лондон к семье и сейчас находится в поисках нового вызова.

43-летний француз реально смотрит на вещи, но это не мешает ему мечтать о возвращении в "Арсенал" в будущем.

"Я фанат "Арсенала". И если вы спрашиваете меня, хочу ли я однажды тренировать "Арсенал", то ответ "да". Если вы спросите меня, хочу ли я однажды стать китменом "Арсенала", то ответ "да". Если вы спросите меня, хочу ли я однажды стричь газон на "Эмирейтс", то ответ "да".

"Однако это утопия, а я далек от этого. Если вы спросите мня, мечтаю ли я, то да, мечтаю. Но когда ты не мечтаешь, значит ты в сознании, и здесь есть реальность. Хотел бы я тренировать "Арсенал"? Да. Хотел бы я тренировать "Барселону"? Да".

"Я все еще учусь и хочу быть полезным команде, которую тренирую. Что касается остального, то время покажет. Если ты не будешь успешен, ты не получишь такого рода шансов. Я лишь сосредоточен на том, что могу контролировать, а остальное — большая утопия. Хотел бы я петь, как Лайонел Ричи? Конечно, но я не пою, как Лайонел Ричи!" — сообщил Анри журналу FouFourTwo.


Метки Анри, Арсенал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 754

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 08.03.2021 20:56 # gameboy
    Научит как играть руками в штрафной

    (ответить)

  2. apl-nash 08.03.2021 20:30 # apl-nash
    Почему его не ставят в Арсенал, это ж галимый расизм!

    (ответить)

  3. suddenly 08.03.2021 19:08 # suddenly
    Мечтает вывести Арсенал в Чемпионшип :)

    (ответить)

  4. royal-arsenal 08.03.2021 19:08 # royal-arsenal
    Канонир однажды, Канонир навсегда!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: