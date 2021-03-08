Моуриньо: "Бэйл сломал психологический барьер"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его вингер Гарет Бэйл сломал свой психологический барьер.

В сентябре Бэйл присоединился к "шпорам" из "Реала" не только травмированным, но и не имея регулярной игровой практики на протяжении двух предыдущих сезонов.



Моуриньо чувствовал, что Гарету не хватает уверенности, однако при поддержке "шпор" 31-летнему валлийцу удалось поверить в себя и вернуться в свою лучшую форму, накануне против "Кристал Пэлас" отметившись дублем.



"Я обнаружил у него психологические шрамы. Когда ты за пару сезонов перенес кучу травм, то дело не в мышечных шрамах, а в психологических шрамах — от которых идут страх и нестабильность".



"Но в момент, когда ты работаешь очень хорошо, а каждый вокруг тебя старается изо всех сил тебе помочь, психологический барьер оказывается сломлен".



"И он сломал его. Это сделал он, не мы. Мы лишь поддерживали его", — цитирует Моуриньо ESPN.