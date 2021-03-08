Вейналдум: "У меня нет новостей"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что у него по-прежнему нет новостей насчет своего будущего.

Действующий контракт Вейналдума истекает в конце этого сезона, что, правда, не мешает Джорджиньо сохранять место в стартовом составе команды Юргена Клоппа.



После поражения 0:1 от "Фулхэма" накануне 30-летний голландец рассказал, что переговоры с "Ливерпулем" так и находятся в тупике.



"Если вы фанат и поддерживаете команду, значит вы поддерживаете игрока и то, как с ним обращается клуб".



"Вы хотите услышать, что происходит, но вы должны меня понять: если мне нечего сказать и если новостей нет, я не могу ничего сказать".



"Надеюсь, фанаты понимают это и сохранят терпение, пока не появятся новости. Самое важное прямо сейчас — наладить нашу игру как команды и добиваться результатов".



"Думаю, мы можем сосредоточиться на более приятных вещах, чем индивидуальные ситуации, потому что я только что сказал, что новостей нет. Когда новости будут, мы их поведаем", — сообщил Вейналдум beIN Sports.