Невилл — о форме "Ливерпуля": "Это не спад, это провал"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что не может назвать текущую форму "Ливерпуля" просто спадом.
Уступив "Фулхэму" со счетом 0:1 накануне, "Ливерпуль" потерпел свое шестое подряд домашнее поражение, чего прежде еще не случалось в истории мерсисайдского клуба.
Невилл чувствует, что здесь попахивает полномасштабным кризисом — говорить о краткосрочном упадке формы неуместно.
"Ливерпуль" выступал абсолютно выдающимся образом и достиг невероятных высот — еще несколько недель назад я говорил, что отнесусь с пониманием, если после трех таких лет они позволят себе немного сбавить обороты".
"Это четвертый год. Нам в "Юнайтед" никогда не удавалось сохранить свой уровень на четвертый год — всегда следовал этот спад. Но в их случае это не спад. Если у нас в "Юнайтед" был спад, мы финишировали вторыми или третьими. У "Ливерпуля" — провал, абсолютный провал. В данный момент они ужасны абсолютно во всем. Я не уверен, в чем дело", — сообщил Невилл в своем подкасте.
08.03.2021 16:00
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Непонятно, почему Клоп продолжает играть как играет. Очевидно, что старые схемы при текущей форме игроков и наличии травмированных не работают. Вряд ли эксперименты с тактикой могут ухудшить и так безнадежную ситуацию.
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согласен, форма xуйня полная. найки говно сшили. 100%
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