Невилл — о форме "Ливерпуля": "Это не спад, это провал"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что не может назвать текущую форму "Ливерпуля" просто спадом.

Уступив "Фулхэму" со счетом 0:1 накануне, "Ливерпуль" потерпел свое шестое подряд домашнее поражение, чего прежде еще не случалось в истории мерсисайдского клуба.



Невилл чувствует, что здесь попахивает полномасштабным кризисом — говорить о краткосрочном упадке формы неуместно.



"Ливерпуль" выступал абсолютно выдающимся образом и достиг невероятных высот — еще несколько недель назад я говорил, что отнесусь с пониманием, если после трех таких лет они позволят себе немного сбавить обороты".



"Это четвертый год. Нам в "Юнайтед" никогда не удавалось сохранить свой уровень на четвертый год — всегда следовал этот спад. Но в их случае это не спад. Если у нас в "Юнайтед" был спад, мы финишировали вторыми или третьими. У "Ливерпуля" — провал, абсолютный провал. В данный момент они ужасны абсолютно во всем. Я не уверен, в чем дело", — сообщил Невилл в своем подкасте.