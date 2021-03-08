Сезон завершен для Тарика Лэмпти

Крайний защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти перенес операцию на задней поверхности бедра и в этом сезоне уже не сыграет.

Лэмпти был одним из лучших игроков "Брайтона" в первой половине сезона, однако 16 декабря против "Фулхэма" он получил свою травму и с тех пор не появлялся на футбольном поле.



Как сообщает The Athletic, в минувшую субботу 20-летний англичанин был прооперирован в одной из лондонских клиник. В ходе процедуры Тарику восстановили надорванное сухожилие.



У Лэмпти есть шансы возобновить тренировки до конца сезона, но 11 оставшихся матчей Премьер-Лиги команда Грэма Поттера проведет без своего правого защитника.



Добавим, что в январе Лэмпти заключил с "Брайтоном" новый контракт до 2025 года, однако в случае своего вылета из Премьер-Лиги "чайкам" будет крайне сложно удержать Тарика, называемого в числе трансферных целей "Арсенала" и "Баварии".