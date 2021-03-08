"РБ Лейпциг" компенсирует "Ливерпулю" затраты на поездку в Будапешт

"РБ Лейпциг" компенсирует "Ливерпулю" 1.3 млн. фунтов за перенос ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов в Будапешт.

Напомним, первая встреча этих команд, номинально домашняя для "РБ Лейпциг", состоялась как раз в столице Венгрии, и "Ливерпуль" тогда уверенно победил со счетом 0:2.



10 марта "РБ Лейпциг" должен был приехать на "Энфилд", но сделать этого не сможет, потому что по возвращении в Германию команде Юлиана Нагельсманна пришлось бы сесть на 14-дневный карантин.



Как сообщает Bild, теперь "РБ Лейпциг" через УЕФА возместит "Ливерпулю" затраты на повторную поездку в Будапешт. Аналогичным образом "красные" выплатили компенсацию своему сопернику за первый матч 16 февраля.