Марк Нобл останется в "Вест Хэме" на следующий сезон

Марк Нобл Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл согласовал новый однолетний контракт со своим клубом.

33-летний Нобл — один из немногих в современном футболе игроков, в карьере которых был только один клуб.

В этом сезоне Премьер-Лиги Марк принял участие лишь в 14 матчах, суммарно сыграв 304 минуты, а последний раз выходил в старте еще в декабре против "Челси".

Лишь в прошлом месяце Нобл признал, что этот сезон может стать его последним в родном клубе, однако сейчас Sky Sports стало известно, что английский полузащитник договаривается о новой сделке.

Издание talkSPORT и вовсе утверждает, что Нобл уже согласился на новый однолетний контракт. Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет сохранить такого опытного игрока в раздевалке.


Метки Вест Хэм, Нобл

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2021 13:00

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