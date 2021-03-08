Марк Нобл останется в "Вест Хэме" на следующий сезон

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл согласовал новый однолетний контракт со своим клубом.

33-летний Нобл — один из немногих в современном футболе игроков, в карьере которых был только один клуб.



В этом сезоне Премьер-Лиги Марк принял участие лишь в 14 матчах, суммарно сыграв 304 минуты, а последний раз выходил в старте еще в декабре против "Челси".



Лишь в прошлом месяце Нобл признал, что этот сезон может стать его последним в родном клубе, однако сейчас Sky Sports стало известно, что английский полузащитник договаривается о новой сделке.



Издание talkSPORT и вовсе утверждает, что Нобл уже согласился на новый однолетний контракт. Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет сохранить такого опытного игрока в раздевалке.