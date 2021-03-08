28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника
В понедельник, 8 марта, двумя поединками завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЧЕЛСИ — ЭВЕРТОН 21:00 Онлайн-трансляция
"Челси" не только не знает поражений в 10 матчах при Томасе Тухеле с учетом всех соревнований, но и до сих пор не пропустил ни одного гола дома после смены главного тренера. Однако "Эвертон" не отстает и находится всего в одном очке позади, не проигрывая уже девять выездных поединков Премьер-Лиги кряду. "Синие" ни разу не уступили в 25 домашних встречах с "ирисками" в чемпионате, одержав 14 побед.
Защитник "Челси" Тиаго Силва уже возобновил тренировки после травмы бедра. Небольшая болячка есть у Тэмми Абрахэма.
Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес рискует пропустить этот матч из-за проблем с икроножной мышцей. Шеймус Коулмен и Том Дэвис также под вопросом, Йерри Мина и Фабиан Дельф по-прежнему травмированы.
ВЕСТ ХЭМ — ЛИДС 23:00 Онлайн-трансляция
До начала тура только "Манчестер Сити" набрал очков больше в 2021 году, чем "Вест Хэм" (22), который выиграл четыре из пяти последних домашних матчей Премьер-Лиги. А вот "Лидс" потерпел три поражения в четырех последних поединках чемпионата и находится под угрозой третьего подряд проигрыша на выезде. "Молотобойцы" не одержали ни одной победы в семи последних домашних матчах против "белых".
У голкиперов "Вест Хэма" Лукаша Фабиански и Даррена Рэндольфа имеются проблемы со здоровьем.
"Лидсу" предстоит оценить состояние Паскаля Стрейка. Калвин Филлипс пока не готов вернуться, Родриго, Гаэтано Берарди и Ян Поведа уже сыграли за резерв после травм.
08.03.2021 12:00
Просмотров: 156
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
8 Ливерпуль 28 43
Источник: http://fapl.ru/
Пхахаххавххвхвхаххахахах, шо с е6алом хуесосы портовые?)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий