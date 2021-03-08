Мойес считает, что "Вест Хэм" способен финишировать в топ-4

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что его команда имеет реальные шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Предыдущие сезоны сражаясь за выживание, сейчас "Вест Хэм" находится всего в двух очках от топ-4, где последний раз финишировав еще в сезоне 1985/86.



Мойес доволен тем, как складывается этот сезон, и не считает, что его команда изменилась.



"Учитывая то, где мы находились раньше, место в топ-10 стало бы превосходным результатом, но мы гораздо выше сейчас, потому я ориентируюсь на более высокие места. Я не вижу, почему мы не можем финишировать в топ-4 или около".



"Мы хотели перестать быть тем "Вест Хэмом", который проваливается, разочаровывая своими результатами там, где этого быть не должно".



"Игроки изменили свой менталитет, поэтому теперь мне интересно, как высоко мы можем подняться. Игроки заслуживают похвалы за это", — цитирует Мойеса BC.