Экс-президент "Рейнджерс" исключает возвращение Джеррарда в "Ливерпуль"

Бывший президент "Рейнджерс" Дейв Кинг исключает возвращение Стивена Джеррарда в "Ливерпуль".

В тот день, когда Юрген Клопп потерпел с "Ливерпулем" шестое подряд домашнее поражение, уступив "Фулхэму" со счетом 0:1, Джеррард оформил с "Рейнджерс" чемпионство в шотландской Премьер-Лиге.



Первый трофей в тренерской карьере Джеррарда только усилил слухи о возвращении легенды в мерсисайдский клуб, однако Кинг убежден, что Стивен отработает свой рассчитанный до 2024 года контракт в Глазго.



"Думаю, вероятность того, что в обозримом будущем Стивен отправится в "Ливерпуль", составляет ноль процентов. Я говорю это по двум причинам".



"Ливерпуль" — не тот клуб, который легко отказывается от своих тренеров. Клопп проделал великолепную работу, и хотя сезон складывается непросто для них, он остается отличным тренером. Думаю, он будет там и в следующем сезоне, продолжая добиваться успеха".



"Во-вторых, Стивен — не тот человек, который нарушает контракты. Стивен продлил свой контракт с "Рейнджерс", всецело осознавая, что ему нужно будет выиграть титул и затем защитить его".



"Другая очевидная цель — вывести клуб в Лигу Чемпионов. Не думаю, что Стивен удовлетворится только победой в лиге. Я знаю, что он хочет защитить титул и вывести нас в Лигу Чемпионов".



"С точки зрения Стивена, ему и его карьере пойдет на пользу провести следующие несколько лет в "Рейнджерс". А также, конечно, пойдет на пользу "Рейнджерс".



"Переход в "Ливерпуль" находится где-то на отдалении, а что касается других клубов, то почему Стивен должен захотеть уйти?"



"Он любит наш клуб, болельщики любят его, у него есть полная поддержка руководства. Перед ним стоит большая задача, потому что нам будет важно защитить титул".



"Важно, чтобы фанаты насладились этим моментом, потому что его ожидание было долгим. Однако следующий сезон не за горами", — цитирует Кинга Evening Standard.