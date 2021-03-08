Мойес не согласен, что Райс стоит 100 млн. фунтов

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что его полузащитник Деклан Райс стоит "гораздо дороже", чем 100 миллионов фунтов.

В прошлом месяце в прессе появилась информация о том, что владельцы "Вест Хэма" Дэвид Голд и Дэвид Салливан отпустят Райса из клуба только за 100 миллионов фунтов.



Однако Мойесу кажется, что эта заниженная цена за 22-летнего англичанина, которого Дэвид вообще не хочет продавать.



"Я не согласен с владельцами, что Деклан Райс — футболист за 100 миллионов фунтов. Он стоит гораздо, гораздо дороже".



"Я наблюдаю некоторых игроков, которые пришли за большие деньги из зарубежных клубов, и они и близко не проявляют себя так, как Деклан Райс. Кроме того, он англичанин, едва случился Brexit, так что я не соглашусь с владельцами, что Деклан Райс стоит только 100 миллионов фунтов. Нет, не соглашусь".



"Я бы определенно не стал назначать цену за него. Можете сами решить, сколько бы вы за него попросили, но я бы просто не стал его продавать".



"Думаю, у каждого игрока в футболе есть цена, даже у Лионеля Месси. Но к данному моменту мы ни с кем не контактировали насчет Деклана, и я не тороплюсь с ним прощаться, как вы понимаете".



"Деклану очень комфортно здесь, он капитан "Вест Хэма", выступает за сборную Англии, и я хочу сохранить Деклана, надеясь, что он сможет реализовать свои амбиции здесь в "Вест Хэме". Я продолжу подстегивать его и владельцев для этого", — цитирует Мойеса The Telegraph.