Моуриньо был рад, что "Тоттенхэм" пропустил гол

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сделал неожиданное признание о том, что его порадовал пропущенный "шпорами" гол в концовке первого тайма матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

В воскресенье вечером "Тоттехэм" одержал свою четвертую подряд победу с учетом всех соревнований, разгромив "Пэлас" 4:1, однако к перерыву счет был 1:1, причем "шпоры" пропустили "гол в раздевалку".



Более того, гол нападающего "орлов" Кристиана Бентеке даже порадовал Моуриньо, который увидел правильную реакцию от своей команды во втором тайме.



"Когда пропускаешь на последней минуте первого тайма, команда склонна уходить в раздевалку с плохими ощущениями и начинать второй тайм, ворча по поводу гола".



"Я сказал своим игрокам в перерыве, что очень рад пропущенному нами голу. Они подумали, я спятил! Это было доказательство игрокам, что сложно сохранить свои ворота на замке, если ты теряешь контроль над игрой и начинаешь снижать обороты".



"Счет 1:1 поместил нас в ситуацию, когда нам нужно было идти вперед. Думаю, я донес эту мысль до игроков. Они были слишком расслаблены и оптимистичны", — сообщил Моуриньо Sky Sports.