Люк Шоу мог не сыграть против "Сити"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что защитник Люк Шоу едва не пропустил матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

25-летний Шоу, который сейчас проводит лучший сезон в карьере, сыграл ключевую роль в победе над "Сити" в воскресенье (0:2).



Люк не только показал надежную игру в обороне, но и забил второй гол "красных дьяволов", протащив мяч вперед через полполя, сыграв в стенку с Маркусом Рэшфордом и хладнокровно поразив ворота.



Однако перед матчем левый защитник "Юнайтед" был не совсем здоров и вполне мог не попасть в стартовый состав.



"Шоу был абсолютно невероятен — разрешения сыграть ему пришлось ждать до разминки, поэтому Алекс (Теллес) был наготове".



"Люк показал первоклассную игру, он был агрессивен, его было сложно пройти один на один. А когда он совершает свои рывки вперед, остановить его невозможно. Он так сильно прибавил и прибавляет постоянно. Я им доволен", — цитирует Сульшера The Guardian.