Гвардиола доволен игрой "Сити" в дерби Манчестера
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался доволен игрой своей команды в дерби против "Манчестер Юнайтед".
Несмотря на то, что в воскресенье 21-матчевая победная серия "Сити" прервалась поражением 0:2 от соседей, Гвардиола не делает из этого трагедии.
Хосеп может посетовать лишь на плохую реализацию моментов — в остальном "горожане" были хороши.
"Это был великолепный матч. "Юнайтед" применил невероятно высокий прессинг и был так быстр при контратаках. Мы сыграли хорошо. К сожалению, мы не воспользовались своими моментами, поэтому поздравляю "Юнайтед".
"Новостью будет наше поражение. Но новость — это 21 победа подряд. Предстоит разыграть еще 30 очков, и нам нужно начать заново".
"Таков футбол. Иногда подобные вещи случаются. Мы играли гораздо лучше, чем в матче против "Вест Хэма", когда мы одержали победу".
"Ничего не изменилось. Мы выиграли матч и переходим к следующему. Мы проиграли матч и переходим к следующему. Всегда одинаково".
"Это урок для нас. Даже при счете 0:2 мы играли очень хорошо", — сообщил Гвардиолу Sky Sports.
08.03.2021 06:00
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