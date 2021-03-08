Гвардиола доволен игрой "Сити" в дерби Манчестера

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался доволен игрой своей команды в дерби против "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на то, что в воскресенье 21-матчевая победная серия "Сити" прервалась поражением 0:2 от соседей, Гвардиола не делает из этого трагедии.



Хосеп может посетовать лишь на плохую реализацию моментов — в остальном "горожане" были хороши.



"Это был великолепный матч. "Юнайтед" применил невероятно высокий прессинг и был так быстр при контратаках. Мы сыграли хорошо. К сожалению, мы не воспользовались своими моментами, поэтому поздравляю "Юнайтед".



"Новостью будет наше поражение. Но новость — это 21 победа подряд. Предстоит разыграть еще 30 очков, и нам нужно начать заново".



"Таков футбол. Иногда подобные вещи случаются. Мы играли гораздо лучше, чем в матче против "Вест Хэма", когда мы одержали победу".



"Ничего не изменилось. Мы выиграли матч и переходим к следующему. Мы проиграли матч и переходим к следующему. Всегда одинаково".



"Это урок для нас. Даже при счете 0:2 мы играли очень хорошо", — сообщил Гвардиолу Sky Sports.