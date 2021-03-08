"Тоттенхэм" разгромил "Кристал Пэлас"

Дубли Гарета Бэйла и Харри Кейна обеспечили "Тоттенхэму" крупную победу над "Кристал Пэлас" со счетом 4:1.

В старте у "шпор" произошло три изменения. Вместо Бена Дэвиса, Танги Ндомбеле и Деле Алли появились Серхио Регилон, Харри Уинкс и Лукас Моура.



У "орлов" с первых минут вышел Джайро Ридевалд, заменив травмированного Джеймса Маккарти. Выздоровевший Уилфрид Заха начал матч в запасе.



Хозяева едва не открыли счет уже на шестой минуте, когда Сон Хен Мин бил головой после подачи Гарета Бэйла, однако удар пришелся прямо в голкипера гостей Висенте Гуаиту.



"Тоттенхэм" владел инициативой и ничего не позволял сопернику, но и сам атаковал довольно беззубо. Тем не менее, на 25-й минуте счет был открыт. Моура совершил перехват на чужой половине поля, а Харри Кейн прорвался по левому краю штрафной и прострелил к дальней штанге, где Бэйл внес мяч в ворота — 1:0.



"Шпоры" и дальше контролировали игру, а Регилон даже имел возможность удвоить счет, но его попытка пробить ногой по летящему мячу после навеса от Бэйла оказалась неудачной.



У "Пэлас" моменты просто отсутствовали, однако перед самым перерывом счет стал равным. Лука Миливоевич навесил с левого фланга, а Кристиан Бентеке выпрыгнул в стиле Криштиану Роналду — 1:1.



Второй тайм хозяева начали с явным намерением исправить недоразумение в виде гола Бентеке, и довольно скоро им это удалось. Подача Регилона, скидка Кейна, и Бэйл головой отправляет мяч в сетку — 2:1.



На 52-й минуте все стало окончательно ясно. Мэтт Дохерти покатил мяч назад, а Кейн нанес крученый удар в касание из-за пределов штрафной площади — 3:1.



Если кто-то из состава "орлов" еще не смирился с поражением, то это вышедший на замену Заха. На 69-й минуте Уилфрид даже пробил в штангу, но, как известно, один в поле не воин.



Точка же в матче была поставлена на 77-й минуте, когда Эрик Ламела забросил мяч в штрафную на Сона, а тот в касание перевел снаряд на Кейна, который головой поразил пустые ворота — 4:1.



"Тоттенхэм" определенно преодолел недавний кризис, и в этом есть большая заслуга Гарета Бэйла, набравшего отличную форму. Через неделю "шпор" ожидает дерби с "Арсеналом", и это будет отличный индикатор для обеих команд из Северного Лондона.



"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче