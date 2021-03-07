Сульшер не думает, что у МЮ появились шансы на титул

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не думает, что своей победой 0:2 над "Манчестер Сити" его команда вернула интригу в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

Благодаря победе в дерби Манчестера "Юнайтед" сократил отставание от лидирующего "Сити" до 11 очков, однако Сульшер считает, что это все равно слишком много.



"Мы просто движемся матч за матчем, не забегая вперед. "Сити" слишком далеко впереди, чтобы думать, что мы можем догнать их. В прошлом году мы отыграли 15 очков отставания от "Лестера", но "Сити" — это другое дело".



"Даже сегодня, они подвергли нас такому большому давлению. Вы могли видеть, что нам противостоит очень хорошая команда. Ты должен быть доволен, когда уезжаешь домой с победой 2:0, не пропустив и показав такого рода игру".



"Мы должны сохранять позитивный настрой, и у нас позитивная команда. Мы хотим играть в высоком темпе, но мы должны хорошо обороняться. Ты должен хорошо обороняться, чтобы иметь возможность врываться на свободное пространство. Нужно делать это коллективно — ни у какой команды в мире не будет шансов против "Сити" без коллективных усилий. Нужно быть голодной командой, которая знает, что должна хорошо обороняться, но в то же время позитивно играет с мячом", — цитирует Сульшера Sky Sports.