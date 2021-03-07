Рэшфорд получил травму лодыжки в дерби Манчестера

Победа 0:2 над "Манчестер Сити" оказалась омрачена для "Манчестер Юнайтед" травмой нападающего Маркуса Рэшфорда.

Именно Рэшфорд сделал результативную передачу на Люка Шоу, чей гол в начале второго тайма похоронил надежды "Сити" продлить свою победную серию.



Однако чуть позже во втором тайме главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру пришлось заменить Маркуса, который теперь готовится к углубленному обследованию.



"Я не знаю, что случилось. Что-то с его лодыжкой".



"Его ускорение на 70 ярдов, чтобы помочь нам отстоять ворота, говорит о настрое парня. Думаю, он подвернул свою лодыжку, но нам нужно провести обследование. У меня пока не было времени поговорить с доктором", — цитирует Сульшера The Independent.