Де Брюйне: "Мы должны двигаться дальше"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что домашнее поражение 0:2 в дерби против "Манчестер Юнайтед" может пойти на пользу его команде.

Подойдя к дерби Манчестера с 21 победой подряд, "Сити" внезапно потерпел поражение и даже не смог забить.

Объясняя результат, Де Брюйне призывает партнеров не зацикливаться на поражении и думать о следующем матче, до которого всего три дня.

"Естественно, я не думаю, что мы так уж хорошо начали матч. Мы заранее знали, что будет сложно. Мы попались в их ловушку при первом голе, и нам потребовалось около 15 минут, чтобы чуть освоиться. Затем мы играли довольно хорошо, но мы не забили и совершили ошибку в прессинге при втором голе, и это предопределило результат".

"Неприятно оказаться в положении проигрывающих уже после одной минуты, но у нас оставалось еще 90 минут. Мы плохо сыграли при втором голе, но в целом настрой игроков был таким же, как обычно".

"Неприятно проигрывать дерби, но иногда это случается. Мы должны двигаться дальше, и в среду будет новый матч".

"Иногда тебе нужно проиграть, иногда тебе нужны плохие периоды. Даже во время победной серии у нас были плохие отрезки, но мы находили выход из ситуации, а сегодня не смогли. Иногда в этом может быть позитив", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 964

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. faridmyu90 07.03.2021 23:01 # faridmyu90
    Лисый шарлатан главная сучка оле

    (ответить)

  2. dragonishka 07.03.2021 22:48 # dragonishka
    Отрыв 11 очков, осталось 10 матчей, могут не переживать

    (ответить)

  3. lahmatyj 07.03.2021 22:36 # lahmatyj
    где там безвиз со своим хуйком в попочку?

    (ответить)

  4. gunars 07.03.2021 22:34 # gunars
    Миха поджигает) Норм фото)

    (ответить)

  5. justnick 07.03.2021 22:07 # justnick
    А так, это иногда у нас шитей уже 3 года подряд?

    (ответить)

  6. justnick 07.03.2021 22:05 # justnick
    Админ, хватит курить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: