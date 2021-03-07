Де Брюйне: "Мы должны двигаться дальше"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что домашнее поражение 0:2 в дерби против "Манчестер Юнайтед" может пойти на пользу его команде.

Подойдя к дерби Манчестера с 21 победой подряд, "Сити" внезапно потерпел поражение и даже не смог забить.



Объясняя результат, Де Брюйне призывает партнеров не зацикливаться на поражении и думать о следующем матче, до которого всего три дня.



"Естественно, я не думаю, что мы так уж хорошо начали матч. Мы заранее знали, что будет сложно. Мы попались в их ловушку при первом голе, и нам потребовалось около 15 минут, чтобы чуть освоиться. Затем мы играли довольно хорошо, но мы не забили и совершили ошибку в прессинге при втором голе, и это предопределило результат".



"Неприятно оказаться в положении проигрывающих уже после одной минуты, но у нас оставалось еще 90 минут. Мы плохо сыграли при втором голе, но в целом настрой игроков был таким же, как обычно".



"Неприятно проигрывать дерби, но иногда это случается. Мы должны двигаться дальше, и в среду будет новый матч".



"Иногда тебе нужно проиграть, иногда тебе нужны плохие периоды. Даже во время победной серии у нас были плохие отрезки, но мы находили выход из ситуации, а сегодня не смогли. Иногда в этом может быть позитив", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.