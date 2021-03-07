Победная серия "Сити" прервалась поражением от "Юнайтед"

"Манчестер Сити" прервал свою серию из 21 победы подряд, проиграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вернул в стартовый состав своей команды Джона Стоунса, Александра Зинченко и Илкая Гюндогана.



Оле Гуннар Сульшер освежил старт "красных дьяволов" с помощью Виктора Линделефа, Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса.



После начала матча прошло полминуты, как "Юнайтед" заработал пенальти. Габриэль Жезус зацепил сзади Антони Мартиаля на линии штрафной, а Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый — 0:1. Эдерсон угадал направление удара, но мяч проскочил под его рукой.



Вскоре команды обменялись дальними ударами. Гюндоган размял Дина Хендерсона, а Маркус Рэшфорд проверил на бдительность Эдерсона.



Не сразу, но постепенно "Сити" удалось установить контроль над мячом и закрепиться на чужой половине поля, однако с проникновением в штрафную по-прежнему возникали проблемы. Чаще всего "горожанам" приходилось бить без подготовки или с дистанции.



В концовке тайма хозяева основательно поджали соперника, но Кевин Де Брюйне пробил со штрафного над перекладиной, а Жезус слегка не поспел на дальнюю штангу, чтобы замкнуть прострел Рияда Махреза.



Второй тайм начался с того, что Родри сотряс крестовину чужих ворот ударом с линии штрафной, а затем последовал ответ "Юнайтед". Хендерсон рукой ввел мяч в игру на Люка Шоу, который совершил рывок через полполя, сыграл в стенку с Рэшфордом и со средней дистанции направил мяч в дальний угол ворот — 0:2.



Гол Шоу вызвал волну возмущения со стороны "Сити". В "горожанах" взыграла гордость, однако создание моментов по-прежнему давалось им с трудом, а когда моменты все же возникали, использовать их не удавалось — Фил Фоден пробил мимо, а Рахим Стерлинг просто не попал по мячу.



Однажды у "дьяволов" была возможность сделать счет разгромным, однако Мартиаль из убойной позиции пробил бесхитростно — прямо в Эдерсона.



Счет 0:2 так и не изменился. Финальный штурм хозяев получился невнятным.



Матч не заладился для "Сити" с самого начала: Жезус перестарался с помощью своим защитникам, а дальше "горожане" были недостаточно беспощадны в своих атаках. "Юнайтед" показал лучшую реализацию, своим вторым голом уложив соперника на лопатки.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче