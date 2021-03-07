Победная серия "Сити" прервалась поражением от "Юнайтед"
"Манчестер Сити" прервал свою серию из 21 победы подряд, проиграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вернул в стартовый состав своей команды Джона Стоунса, Александра Зинченко и Илкая Гюндогана.
Оле Гуннар Сульшер освежил старт "красных дьяволов" с помощью Виктора Линделефа, Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса.
После начала матча прошло полминуты, как "Юнайтед" заработал пенальти. Габриэль Жезус зацепил сзади Антони Мартиаля на линии штрафной, а Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый — 0:1. Эдерсон угадал направление удара, но мяч проскочил под его рукой.
Вскоре команды обменялись дальними ударами. Гюндоган размял Дина Хендерсона, а Маркус Рэшфорд проверил на бдительность Эдерсона.
Не сразу, но постепенно "Сити" удалось установить контроль над мячом и закрепиться на чужой половине поля, однако с проникновением в штрафную по-прежнему возникали проблемы. Чаще всего "горожанам" приходилось бить без подготовки или с дистанции.
В концовке тайма хозяева основательно поджали соперника, но Кевин Де Брюйне пробил со штрафного над перекладиной, а Жезус слегка не поспел на дальнюю штангу, чтобы замкнуть прострел Рияда Махреза.
Второй тайм начался с того, что Родри сотряс крестовину чужих ворот ударом с линии штрафной, а затем последовал ответ "Юнайтед". Хендерсон рукой ввел мяч в игру на Люка Шоу, который совершил рывок через полполя, сыграл в стенку с Рэшфордом и со средней дистанции направил мяч в дальний угол ворот — 0:2.
Гол Шоу вызвал волну возмущения со стороны "Сити". В "горожанах" взыграла гордость, однако создание моментов по-прежнему давалось им с трудом, а когда моменты все же возникали, использовать их не удавалось — Фил Фоден пробил мимо, а Рахим Стерлинг просто не попал по мячу.
Однажды у "дьяволов" была возможность сделать счет разгромным, однако Мартиаль из убойной позиции пробил бесхитростно — прямо в Эдерсона.
Счет 0:2 так и не изменился. Финальный штурм хозяев получился невнятным.
Матч не заладился для "Сити" с самого начала: Жезус перестарался с помощью своим защитникам, а дальше "горожане" были недостаточно беспощадны в своих атаках. "Юнайтед" показал лучшую реализацию, своим вторым голом уложив соперника на лопатки.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
07.03.2021 21:25
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Последние комментарии:
У кожана есть брат это тру-манк ору
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наконецто ситу ебнули
манков с победой
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С победой пенальдышей. Радует что серия горожан прервалась
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Заебись просто. Всё было охуенно!
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Ах какая жалость
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Успокоили выскочек !
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Игра гавно
Сити так прервал свою серию
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вот лошары бензоколонка) мы в прошлом году к этому времени только 2 раза не выиграли в чемпике) ну ничего, еще пол ярда и мб приблиижутся к нашему результату топовому, прошлогоднему)
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Как такое ... способна на такое...
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КОРОЛИ
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Комментатор норм фразу сказал, что машина Сити налетела на корягу. МЮ именно как коряга играл - сам не играл, Сити не давал.
Норм игра для тимы со 2го места, но не для тимы что борется за титул. В этом сезоне Олег пока может рассчитывать что такое ему простят, но это смотреть уже подзаебло. В следующем буду ругаться уже.
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С победой!
Короли оказались королями петухов вроде Челси и прочих середняков
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Каллали
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ну всё, это начало. ещё 5 домашних поражений и будет серия Ливерпуля
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Гей-парад окончен, расходимся.
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И снова Хендерсон на 0.
Пеп именно сучка кучерявого, каким был и сутулыч
Игра все равно гавно, а Марс в этом гавне самое гавно. Отдавать его +50 фунтов за холанда
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КОРОЛИ, ЛОРДЫ
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Короли
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КОРОЛИ!!!
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Пепка Толкиена не переваривает. Больше по Гарри Поттеру
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