Победная серия "Сити" прервалась поражением от "Юнайтед"

Бруну Фернандеш и Люк Шоу "Манчестер Сити" прервал свою серию из 21 победы подряд, проиграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вернул в стартовый состав своей команды Джона Стоунса, Александра Зинченко и Илкая Гюндогана.

Оле Гуннар Сульшер освежил старт "красных дьяволов" с помощью Виктора Линделефа, Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса.

После начала матча прошло полминуты, как "Юнайтед" заработал пенальти. Габриэль Жезус зацепил сзади Антони Мартиаля на линии штрафной, а Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый — 0:1. Эдерсон угадал направление удара, но мяч проскочил под его рукой.

Вскоре команды обменялись дальними ударами. Гюндоган размял Дина Хендерсона, а Маркус Рэшфорд проверил на бдительность Эдерсона.

Не сразу, но постепенно "Сити" удалось установить контроль над мячом и закрепиться на чужой половине поля, однако с проникновением в штрафную по-прежнему возникали проблемы. Чаще всего "горожанам" приходилось бить без подготовки или с дистанции.

В концовке тайма хозяева основательно поджали соперника, но Кевин Де Брюйне пробил со штрафного над перекладиной, а Жезус слегка не поспел на дальнюю штангу, чтобы замкнуть прострел Рияда Махреза.

Второй тайм начался с того, что Родри сотряс крестовину чужих ворот ударом с линии штрафной, а затем последовал ответ "Юнайтед". Хендерсон рукой ввел мяч в игру на Люка Шоу, который совершил рывок через полполя, сыграл в стенку с Рэшфордом и со средней дистанции направил мяч в дальний угол ворот — 0:2.

Гол Шоу вызвал волну возмущения со стороны "Сити". В "горожанах" взыграла гордость, однако создание моментов по-прежнему давалось им с трудом, а когда моменты все же возникали, использовать их не удавалось — Фил Фоден пробил мимо, а Рахим Стерлинг просто не попал по мячу.

Однажды у "дьяволов" была возможность сделать счет разгромным, однако Мартиаль из убойной позиции пробил бесхитростно — прямо в Эдерсона.

Счет 0:2 так и не изменился. Финальный штурм хозяев получился невнятным.

Матч не заладился для "Сити" с самого начала: Жезус перестарался с помощью своим защитникам, а дальше "горожане" были недостаточно беспощадны в своих атаках. "Юнайтед" показал лучшую реализацию, своим вторым голом уложив соперника на лопатки.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 21:25

Количество просмотров Просмотров: 2753

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  1. liverpo0ol 07.03.2021 21:58 # liverpo0ol
    У кожана есть брат это тру-манк ору

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  2. superperez101 07.03.2021 21:48 # superperez101
    наконецто ситу ебнули
    манков с победой

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  3. yamateh 07.03.2021 21:43 # yamateh
    С победой пенальдышей. Радует что серия горожан прервалась

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  4. mancunia-planet 07.03.2021 21:38 # mancunia-planet
    Заебись просто. Всё было охуенно!

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  5. thegodfather 07.03.2021 21:38 # thegodfather
    Ах какая жалость

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  6. manreds 07.03.2021 21:37 # manreds
    Успокоили выскочек !

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  7. jonaskanvald 07.03.2021 21:36 # jonaskanvald
    Игра гавно
    Сити так прервал свою серию

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  8. gerrard08 07.03.2021 21:35 # gerrard08
    вот лошары бензоколонка) мы в прошлом году к этому времени только 2 раза не выиграли в чемпике) ну ничего, еще пол ярда и мб приблиижутся к нашему результату топовому, прошлогоднему)

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  9. chelsealondon 07.03.2021 21:33 # chelsealondon
    Как такое ... способна на такое...

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  10. januzaj00 07.03.2021 21:31 # januzaj00
    КОРОЛИ

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  11. imf-tau 07.03.2021 21:30 # imf-tau
    Комментатор норм фразу сказал, что машина Сити налетела на корягу. МЮ именно как коряга играл - сам не играл, Сити не давал.

    Норм игра для тимы со 2го места, но не для тимы что борется за титул. В этом сезоне Олег пока может рассчитывать что такое ему простят, но это смотреть уже подзаебло. В следующем буду ругаться уже.

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  12. lemass 07.03.2021 21:30 # lemass
    С победой!
    Короли оказались королями петухов вроде Челси и прочих середняков

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  13. novocaine 07.03.2021 21:30 # novocaine
    Каллали

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  14. dallaslp 07.03.2021 21:29 # dallaslp
    ну всё, это начало. ещё 5 домашних поражений и будет серия Ливерпуля

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  15. politician 07.03.2021 21:29 # politician
    Гей-парад окончен, расходимся.

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  16. keane16 07.03.2021 21:28 # keane16
    И снова Хендерсон на 0.
    Пеп именно сучка кучерявого, каким был и сутулыч
    Игра все равно гавно, а Марс в этом гавне самое гавно. Отдавать его +50 фунтов за холанда

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  17. red-devil-4ever 07.03.2021 21:28 # red-devil-4ever
    КОРОЛИ, ЛОРДЫ

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  18. j-silver 07.03.2021 21:27 # j-silver
    Короли

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  19. scholes18 07.03.2021 21:27 # scholes18
    КОРОЛИ!!!

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  20. kukuruzzo 07.03.2021 21:27 # kukuruzzo
    Пепка Толкиена не переваривает. Больше по Гарри Поттеру

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