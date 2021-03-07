Флик не исключает переход Холанда в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик не исключает, что его клуб составит конкуренцию грандам Премьер-Лиге в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как недавно признался агент Мино Райола, в Премьер-Лиге есть четыре клуба, которые могут позволить себе Холанда, хотя затем издание Bild сообщило, что Эрлинг рассматривает только два варианта из Англии.



Однако Флик, засвидетельствовав победу 4:2 над "Боруссией" с хет-триком Роберта Левандовски и дублем Холанда накануне, допустил, что "Бавария" тоже будет претендовать на Эрлинга.



"В жизни многое возможно. Я не могу исключать этого. У него есть долгосрочный контракт в Дортмунде, однако этот игрок в фокусе многих команд топ-уровня".



"Если это когда-либо материализуется, это будет очередной переход большого таланта из Дортмунда в "Баварию", однако только от самого Холанда зависит, куда он отправится", — цитирует Флика ESPN.