Клопп: "Это экстремальная ситуация"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал шесть домашних поражений подряд одним из худших периодов в своей карьере.

Проиграв в воскресенье "Фулхэму" со счетом 0:1, "Ливерпуль" продлил свою удручающую серию поражений на "Энфилде", однако Клопп не теряет веру в свою команду и обещает продолжать сражаться.



"Чего нам не хватило? Очевидно, что гола и "клин-шита". Для нас всегда был ясно, что "Фулхэм" будет создавать нам большие проблемы, учитывая их ситуацию и нашу ситуацию".



"Было ясно, что нам придется подстраиваться. Мы довольно неплохо начали, мы были нацелены на ворота, а Мо (Салах) создавал им проблемы, однако мы не доводили свои атаки до логического завершения. А затем "Фулхэм" включился в игру. У нас была совершенно новая линия обороны. Они забрасывали мяч нам за шиворот, и мы были вынуждены много бегать, потому что мы оборонялись недостаточно высоко или просто не занимали правильный позиции. Так мы и пропустили гол".



"Обычно я бы сказал, что поражение 1:0 — это не проблема. Это нормальный счет, один из трех возможных исходов, но, конечно, в данный момент это по-другому для нас".



"Мы должны были прибавить, и парни прибавили. Мы хорошо начали второй тайм, создавали моменты, но вновь не забыли".



"Могу ли я назвать этот период одним из своих худших в карьере? Хотелось бы сказать, что нет, но да, это так. Проблема не в этом. У меня не всегда должны быть лучшие времена".



"Это команда — экстремальная команда. Мы были экстремально успешны, а теперь мы в другой экстремальной ситуации, но мы преодолеем это, сражаясь", — сообщил Клопп BBC.