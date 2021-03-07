"Ливерпуль" потерпел шестое подряд поражение на "Энфилде"

Марио Лемина "Ливерпуль" продлил свою чудовищную серию до шести подряд домашних поражений в Премьер-Лиге, на сей раз уступив "Фулхэму" со счетом 0:1.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял сразу семерых игроков в стартовом составе относительно поражения 0:1 от "Челси" в минувший четверг. Впервые с 28 ноября на матч Премьер-Лиги в старте вышел Диогу Жота. Также свой шанс получили Рис Уильямс, Неко Уильямс, Натаниэль Филлипс, Наби Кейта, Джердан Шакири и Джеймс Милнер.

У "дачников" можно было наблюдать лишь две перестановки. Рубен Лофтус-Чик и Энтони Робинсон уступили свои места в команде Кенни Тете и Бобби Декордова-Риду.

Матч на "Энфилде" начался с нелепого падения Мохамеда Салаха в чужой штрафной, однако египтянин сам все понял и даже не стал спорить с рефери.

В ответ на это "Фулхэм" создал настоящий голевой момент на третьей минуте. После заброса верхом в центр штрафной Джош Майя, открывшийся меж двух центральных защитников, бил по летящему мячу, но не попал в створ.

Вскоре Салах еще пару раз обратил на себя внимание, но в первом случае голкипер гостей Альфонс Ареоля вышел навстречу и заблокировал удар, а во втором Мохамед промазал сам.

Стоит сказать, что "дачники" не отсиживались у своих ворот и довольно неплохо атаковали. Особенно выделялся Майя, регулярно создавая проблемы экспериментальной обороне "Ливерпуля".

С течением времени "дачники" становились все увереннее и на последней минуте первого тайма открыли счет, причем сделали это довольно закономерно. Марио Лемина выскочил из-за спины Салаха и отобрал мяч на линии штрафной, после чего совершил пару касаний и пробил низом мимо Алиссона — 0:1.

Второй тайм начался с великолепного сейва Ареоля, который парировал удар Жоты по летящему мячу. Игра изменилась — гости были вынуждены сосредоточиться на удержании своего преимущества.

"Ливерпуль" владел инициативой, оказывал давление и регулярно бил, однако с попаданием в створ и проникновением в чужую штрафную у хозяев наблюдались большие проблемы.

Атаки "красных" были весьма примитивными, поэтому "дачники" без особых проблем выстояли.

"Ливерпуль" провел очередной удручающий матч — в первом тайме аутсайдер просто переигрывал действующего чемпиона. С таким футболом "красные" едва ли могут рассчитывать на место в топ-4.

"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 18:55

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Последние комментарии:




  1. highneken 07.03.2021 20:18 # highneken
    Стандартные унылые 0:0 от Мю , но сегодня чуть больше повезло

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  2. imf-tau 07.03.2021 20:18 # imf-tau
    Играем говняно, Марсиаль бесит пздц. Порет все что не придет - весь толк от него в штрафной упасть. Решфорд тоже спустя рукава.

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  3. thegodfather 07.03.2021 20:15 # thegodfather
    Кароч, сити помойка какае-тт

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  4. billy-bones 07.03.2021 20:10 # billy-bones
    Боюсь, такими темпами Ливерпул чемпионство не сможет защитить.

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  5. danny949494 07.03.2021 20:07 # danny949494
    РМ мастер камбэков на посл минутах против АМ.

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  6. lahmatyj 07.03.2021 19:59 # lahmatyj
    Чот ощущение, что у Сити против МЮ всегда включается синдром неудачника: все из себя крутые, многие верят, а когда возвращаются в родную деревню, сосед опять дает в ебучку, как и все предыдущие годы.

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  7. alcoholnarco 07.03.2021 19:56 # alcoholnarco
    Сливаем сезон, чтобы подготовить силы на следующий, который будет точно наш.

    Если серьезно, то Клоппу не позавидуешь. По пизде состав пошел. Ну и сам он наротировал пиздец. Скоро Мане будет в воротах стоять, а Алиссон в атаке.

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  8. ry-l 07.03.2021 19:53 # ry-l
    Ахахаххахахаах, а сити пенку не дали, ору

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  9. infamous 07.03.2021 19:52 # infamous
    Только что звонил мбаппе, говорит после увиденного ни за что не перейдет в ливерпуль, темболее в следющем сезоне играть в чемпионшипе

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  10. yungard 07.03.2021 19:50 # yungard
    больно читать как фаны Ливера полевают Клопа гавном, вы суки забыли как мы всех разрывали, пускай неадекваты пишут гадости но наша задача поддерживать и верить

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  11. yungard 07.03.2021 19:49 # yungard
    и всё же я бесконечно благодатен Клопу, он один из величайших тренеров Ливерпуля за всю историю, он смог осуществить мечты многих фанатов, да он упёртый и невезучий, пожалуй мы многое не знаем что творится внутри команды, но если и кто то сможет сейчас вывести этот Ливерпуль из задниць то только Клоп

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  12. highneken 07.03.2021 19:45 # highneken
    Интересно мы в этом сезоне увидим от Мю гол с игры представителям большой 6 или так и будут козырями закидывать.

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  13. januzaj00 07.03.2021 19:44 # januzaj00
    Бля, надо было сразу 2 забивать, че так бездумно пользовались моментами

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  14. chelsea-69 07.03.2021 19:41 # chelsea-69
    Голубцы какие-то варёные, еле двигаются

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  15. berloga777 07.03.2021 19:41 # berloga777
    убогий клубешник, по любому поводу сразу валятся в штрафной)
    вперед, короли!

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  16. bluehonorcfc9 07.03.2021 19:41 # bluehonorcfc9
    как же зае6ал этот е6аный унитайзед, что не игра в пенка.

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  17. imf-tau 07.03.2021 19:39 # imf-tau
    Наконец-то Сульшер догадался выпустить Пена чтобы он смог асситировать Фернандешу.

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  18. electric 07.03.2021 19:38 # electric
    Изи каточка для дачи

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  19. bezviz 07.03.2021 19:37 # bezviz
    норм так немощным инвалидам сразу пенку подарили)

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  20. kukuruzzo 07.03.2021 19:37 # kukuruzzo
    Лемразь с бутыля привстал)

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