"Ливерпуль" потерпел шестое подряд поражение на "Энфилде"
"Ливерпуль" продлил свою чудовищную серию до шести подряд домашних поражений в Премьер-Лиге, на сей раз уступив "Фулхэму" со счетом 0:1.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял сразу семерых игроков в стартовом составе относительно поражения 0:1 от "Челси" в минувший четверг. Впервые с 28 ноября на матч Премьер-Лиги в старте вышел Диогу Жота. Также свой шанс получили Рис Уильямс, Неко Уильямс, Натаниэль Филлипс, Наби Кейта, Джердан Шакири и Джеймс Милнер.
У "дачников" можно было наблюдать лишь две перестановки. Рубен Лофтус-Чик и Энтони Робинсон уступили свои места в команде Кенни Тете и Бобби Декордова-Риду.
Матч на "Энфилде" начался с нелепого падения Мохамеда Салаха в чужой штрафной, однако египтянин сам все понял и даже не стал спорить с рефери.
В ответ на это "Фулхэм" создал настоящий голевой момент на третьей минуте. После заброса верхом в центр штрафной Джош Майя, открывшийся меж двух центральных защитников, бил по летящему мячу, но не попал в створ.
Вскоре Салах еще пару раз обратил на себя внимание, но в первом случае голкипер гостей Альфонс Ареоля вышел навстречу и заблокировал удар, а во втором Мохамед промазал сам.
Стоит сказать, что "дачники" не отсиживались у своих ворот и довольно неплохо атаковали. Особенно выделялся Майя, регулярно создавая проблемы экспериментальной обороне "Ливерпуля".
С течением времени "дачники" становились все увереннее и на последней минуте первого тайма открыли счет, причем сделали это довольно закономерно. Марио Лемина выскочил из-за спины Салаха и отобрал мяч на линии штрафной, после чего совершил пару касаний и пробил низом мимо Алиссона — 0:1.
Второй тайм начался с великолепного сейва Ареоля, который парировал удар Жоты по летящему мячу. Игра изменилась — гости были вынуждены сосредоточиться на удержании своего преимущества.
"Ливерпуль" владел инициативой, оказывал давление и регулярно бил, однако с попаданием в створ и проникновением в чужую штрафную у хозяев наблюдались большие проблемы.
Атаки "красных" были весьма примитивными, поэтому "дачники" без особых проблем выстояли.
"Ливерпуль" провел очередной удручающий матч — в первом тайме аутсайдер просто переигрывал действующего чемпиона. С таким футболом "красные" едва ли могут рассчитывать на место в топ-4.
"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче
07.03.2021 18:55
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Последние комментарии:
Стандартные унылые 0:0 от Мю , но сегодня чуть больше повезло
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Играем говняно, Марсиаль бесит пздц. Порет все что не придет - весь толк от него в штрафной упасть. Решфорд тоже спустя рукава.
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Кароч, сити помойка какае-тт
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Боюсь, такими темпами Ливерпул чемпионство не сможет защитить.
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РМ мастер камбэков на посл минутах против АМ.
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Чот ощущение, что у Сити против МЮ всегда включается синдром неудачника: все из себя крутые, многие верят, а когда возвращаются в родную деревню, сосед опять дает в ебучку, как и все предыдущие годы.
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Сливаем сезон, чтобы подготовить силы на следующий, который будет точно наш.
Если серьезно, то Клоппу не позавидуешь. По пизде состав пошел. Ну и сам он наротировал пиздец. Скоро Мане будет в воротах стоять, а Алиссон в атаке.
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Ахахаххахахаах, а сити пенку не дали, ору
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Только что звонил мбаппе, говорит после увиденного ни за что не перейдет в ливерпуль, темболее в следющем сезоне играть в чемпионшипе
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больно читать как фаны Ливера полевают Клопа гавном, вы суки забыли как мы всех разрывали, пускай неадекваты пишут гадости но наша задача поддерживать и верить
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и всё же я бесконечно благодатен Клопу, он один из величайших тренеров Ливерпуля за всю историю, он смог осуществить мечты многих фанатов, да он упёртый и невезучий, пожалуй мы многое не знаем что творится внутри команды, но если и кто то сможет сейчас вывести этот Ливерпуль из задниць то только Клоп
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Интересно мы в этом сезоне увидим от Мю гол с игры представителям большой 6 или так и будут козырями закидывать.
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Бля, надо было сразу 2 забивать, че так бездумно пользовались моментами
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Голубцы какие-то варёные, еле двигаются
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убогий клубешник, по любому поводу сразу валятся в штрафной)
вперед, короли!
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как же зае6ал этот е6аный унитайзед, что не игра в пенка.
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Наконец-то Сульшер догадался выпустить Пена чтобы он смог асситировать Фернандешу.
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Изи каточка для дачи
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норм так немощным инвалидам сразу пенку подарили)
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Лемразь с бутыля привстал)
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