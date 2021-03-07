"Ливерпуль" потерпел шестое подряд поражение на "Энфилде"

"Ливерпуль" продлил свою чудовищную серию до шести подряд домашних поражений в Премьер-Лиге, на сей раз уступив "Фулхэму" со счетом 0:1.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял сразу семерых игроков в стартовом составе относительно поражения 0:1 от "Челси" в минувший четверг. Впервые с 28 ноября на матч Премьер-Лиги в старте вышел Диогу Жота. Также свой шанс получили Рис Уильямс, Неко Уильямс, Натаниэль Филлипс, Наби Кейта, Джердан Шакири и Джеймс Милнер.



У "дачников" можно было наблюдать лишь две перестановки. Рубен Лофтус-Чик и Энтони Робинсон уступили свои места в команде Кенни Тете и Бобби Декордова-Риду.



Матч на "Энфилде" начался с нелепого падения Мохамеда Салаха в чужой штрафной, однако египтянин сам все понял и даже не стал спорить с рефери.



В ответ на это "Фулхэм" создал настоящий голевой момент на третьей минуте. После заброса верхом в центр штрафной Джош Майя, открывшийся меж двух центральных защитников, бил по летящему мячу, но не попал в створ.



Вскоре Салах еще пару раз обратил на себя внимание, но в первом случае голкипер гостей Альфонс Ареоля вышел навстречу и заблокировал удар, а во втором Мохамед промазал сам.



Стоит сказать, что "дачники" не отсиживались у своих ворот и довольно неплохо атаковали. Особенно выделялся Майя, регулярно создавая проблемы экспериментальной обороне "Ливерпуля".



С течением времени "дачники" становились все увереннее и на последней минуте первого тайма открыли счет, причем сделали это довольно закономерно. Марио Лемина выскочил из-за спины Салаха и отобрал мяч на линии штрафной, после чего совершил пару касаний и пробил низом мимо Алиссона — 0:1.



Второй тайм начался с великолепного сейва Ареоля, который парировал удар Жоты по летящему мячу. Игра изменилась — гости были вынуждены сосредоточиться на удержании своего преимущества.



"Ливерпуль" владел инициативой, оказывал давление и регулярно бил, однако с попаданием в створ и проникновением в чужую штрафную у хозяев наблюдались большие проблемы.



Атаки "красных" были весьма примитивными, поэтому "дачники" без особых проблем выстояли.



"Ливерпуль" провел очередной удручающий матч — в первом тайме аутсайдер просто переигрывал действующего чемпиона. С таким футболом "красные" едва ли могут рассчитывать на место в топ-4.



"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче