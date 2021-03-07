Гвардиола гордится тем, как "Сити" защищал свои титулы
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что больше всего гордится тем, как его клуб проводит следующий после чемпионства сезон.
Выиграв Премьер-Лиги в прошлом сезоне, "Ливерпуль" совершенно провалил защиту титула, и даже попасть в топ-4 "красным" будет невероятно сложно, учитывая их игру в последние недели.
В этом плане "Сити" выглядит по-другому и является единственной с 2012 года командой, неизменно занимающей место в топ-4 на следующий после чемпионства сезон.
"Наши фанаты требуют, чтобы мы сражались за титул".
"Знаете, в чем самая приятная вещь, связанная с этим клубом, за последние 10 лет? Каждый раз, когда мы выигрывали титул, в следующем сезоне мы были в гонке".
"Мы не финишировали ниже второго места после чемпионского сезона. Мы были вторыми и при Мануэле (Пеллегрини). В то же время вы видите, что некоторые чемпионы сражаются за попадание в топ-4".
"Мы стабильно находится на вершине или около нее. Так завоевывают уважение. Ты можешь выиграть один титул, но постоянно быть в гонке, как мы в последнее десятилетие, — вот это вызывает у меня наибольшую гордость", — цитирует Гвардиолу BBC.
07.03.2021 18:00
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