Гвардиола гордится тем, как "Сити" защищал свои титулы

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что больше всего гордится тем, как его клуб проводит следующий после чемпионства сезон.

Выиграв Премьер-Лиги в прошлом сезоне, "Ливерпуль" совершенно провалил защиту титула, и даже попасть в топ-4 "красным" будет невероятно сложно, учитывая их игру в последние недели.

В этом плане "Сити" выглядит по-другому и является единственной с 2012 года командой, неизменно занимающей место в топ-4 на следующий после чемпионства сезон.

"Наши фанаты требуют, чтобы мы сражались за титул".

"Знаете, в чем самая приятная вещь, связанная с этим клубом, за последние 10 лет? Каждый раз, когда мы выигрывали титул, в следующем сезоне мы были в гонке".

"Мы не финишировали ниже второго места после чемпионского сезона. Мы были вторыми и при Мануэле (Пеллегрини). В то же время вы видите, что некоторые чемпионы сражаются за попадание в топ-4".

"Мы стабильно находится на вершине или около нее. Так завоевывают уважение. Ты можешь выиграть один титул, но постоянно быть в гонке, как мы в последнее десятилетие, — вот это вызывает у меня наибольшую гордость", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 219

Поиск: