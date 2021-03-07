Стивен Джеррард — чемпион Премьер-Лиги (шотландской)

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард привел "Рейнджерс" к первому для клуба чемпионскому титулу с 2011 года.

Свой очередной матч в рамках шотландской Премьер-Лиги "Рейнджерс" провел еще накануне, разгромив "Сент-Миррен" со счетом 3:0.

А сегодня "Селтик", бессменный чемпион Шотландии последнего десятилетия и главный преследователь "Рейнджерс", потерял очки, сыграв на 0:0 с "Данди Юнайтед". В результате команда Джеррарда стала недосягаема на вершине таблицы.

Так рано оформить чемпионство "Рейнджерс" удалось не только благодаря слабости "Селтика", но и благодаря своей сильной игре — в этом сезоне подопечные Джеррарда не потерпели ни одного поражения в чемпионате, потеряли только восемь очков, забили 77 голов и пропустили лишь девять.

Отметим, что это 55-й чемпионский титул для "Рейнджерс" и первый для Джеррарда как тренера и игрока. Всех своих успехов с "Ливерпулем" Стивен добился в кубковых соревнованиях — английская Премьер-Лига ему так и не покорилась.


Метки Джеррард, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 17:20

Количество просмотров Просмотров: 1768

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 07.03.2021 18:41 # bluehonorcfc9
    вечная тень великого Лэмпса и личная собачка Демба Ба))

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  2. asnural 07.03.2021 18:38 # asnural
    В МЮ его...будет бомбой

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  3. januzaj00 07.03.2021 18:31 # januzaj00
    Хехе, норм троллинг

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  4. gucman 07.03.2021 18:25 # gucman
    только такие лиги и может выиграть никчeмная псина джырарт

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  5. idel 07.03.2021 18:13 # idel
    Давай теперь в Ливер вместо немецкого физрука.

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  6. jirrort 07.03.2021 18:07 # jirrort
    Ахахахаххахаха
    Охохохохо
    Ехехехе

    (ответить)

  7. novocaine 07.03.2021 18:02 # novocaine
    Не вовремя как-то, заголовок не возимеет должного эффекта, так-как все колбасные и так сейчас под шконарем, но попытка неплохая

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  8. kojan 07.03.2021 18:01 # kojan
    портовня по такому случаю устроит недельный гей-парад... их Фулхэм пердолит, а колбасоиды радуются за Рейджерс, совсем свихнулись геморроем...

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  9. liverfun 07.03.2021 17:58 # liverfun
    Топовая стата, следующий шаг - попробовать себя в апл

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  10. lfcynwa 07.03.2021 17:51 # lfcynwa
    в этот раз подскользнуться было тяжко

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  11. suddenly 07.03.2021 17:48 # suddenly
    Помимо скобок можно было ещё мелким шрифтом написать :)

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  12. gerrard08 07.03.2021 17:47 # gerrard08
    Мда, просто разорвал шотландскую лигу

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  13. nir-vana 07.03.2021 17:42 # nir-vana
    За заголовок жму культю Михе

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  14. dallaslp 07.03.2021 17:39 # dallaslp
    с почином, рад. обогнал всяких Анри Виера Лемпардов Пирло Гаттузо и других вчераигроков своего поколения

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  15. serg34 07.03.2021 17:38 # serg34
    Великий, величайший!!!

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  16. muaxaxaxa 07.03.2021 17:37 # muaxaxaxa
    Бледная тень лэмпарда наконец чего-то добилась.

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  17. brown-ale 07.03.2021 17:37 # brown-ale
    Клопп, подвинься, Слиппи Джи возвращается домой.

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  18. geniusss 07.03.2021 17:31 # geniusss
    они разве не должны поделиться на две части и дальше продолжить чемпик?

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  19. yamateh 07.03.2021 17:29 # yamateh
    Молодец Стиви.

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  20. royal-arsenal 07.03.2021 17:28 # royal-arsenal
    Где твоя медалька, Стиви?))
    рад за него, честно,рад!

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