Стивен Джеррард — чемпион Премьер-Лиги (шотландской)
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард привел "Рейнджерс" к первому для клуба чемпионскому титулу с 2011 года.
Свой очередной матч в рамках шотландской Премьер-Лиги "Рейнджерс" провел еще накануне, разгромив "Сент-Миррен" со счетом 3:0.
А сегодня "Селтик", бессменный чемпион Шотландии последнего десятилетия и главный преследователь "Рейнджерс", потерял очки, сыграв на 0:0 с "Данди Юнайтед". В результате команда Джеррарда стала недосягаема на вершине таблицы.
Так рано оформить чемпионство "Рейнджерс" удалось не только благодаря слабости "Селтика", но и благодаря своей сильной игре — в этом сезоне подопечные Джеррарда не потерпели ни одного поражения в чемпионате, потеряли только восемь очков, забили 77 голов и пропустили лишь девять.
Отметим, что это 55-й чемпионский титул для "Рейнджерс" и первый для Джеррарда как тренера и игрока. Всех своих успехов с "Ливерпулем" Стивен добился в кубковых соревнованиях — английская Премьер-Лига ему так и не покорилась.
07.03.2021 17:20
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Последние комментарии:
вечная тень великого Лэмпса и личная собачка Демба Ба))
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В МЮ его...будет бомбой
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Хехе, норм троллинг
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только такие лиги и может выиграть никчeмная псина джырарт
(ответить)
Давай теперь в Ливер вместо немецкого физрука.
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Ахахахаххахаха
Охохохохо
Ехехехе
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Не вовремя как-то, заголовок не возимеет должного эффекта, так-как все колбасные и так сейчас под шконарем, но попытка неплохая
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портовня по такому случаю устроит недельный гей-парад... их Фулхэм пердолит, а колбасоиды радуются за Рейджерс, совсем свихнулись геморроем...
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Топовая стата, следующий шаг - попробовать себя в апл
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в этот раз подскользнуться было тяжко
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Помимо скобок можно было ещё мелким шрифтом написать :)
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Мда, просто разорвал шотландскую лигу
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За заголовок жму культю Михе
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с почином, рад. обогнал всяких Анри Виера Лемпардов Пирло Гаттузо и других вчераигроков своего поколения
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Великий, величайший!!!
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Бледная тень лэмпарда наконец чего-то добилась.
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Клопп, подвинься, Слиппи Джи возвращается домой.
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они разве не должны поделиться на две части и дальше продолжить чемпик?
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Молодец Стиви.
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Где твоя медалька, Стиви?))
рад за него, честно,рад!
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