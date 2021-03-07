Стивен Джеррард — чемпион Премьер-Лиги (шотландской)

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард привел "Рейнджерс" к первому для клуба чемпионскому титулу с 2011 года.

Свой очередной матч в рамках шотландской Премьер-Лиги "Рейнджерс" провел еще накануне, разгромив "Сент-Миррен" со счетом 3:0.



А сегодня "Селтик", бессменный чемпион Шотландии последнего десятилетия и главный преследователь "Рейнджерс", потерял очки, сыграв на 0:0 с "Данди Юнайтед". В результате команда Джеррарда стала недосягаема на вершине таблицы.



Так рано оформить чемпионство "Рейнджерс" удалось не только благодаря слабости "Селтика", но и благодаря своей сильной игре — в этом сезоне подопечные Джеррарда не потерпели ни одного поражения в чемпионате, потеряли только восемь очков, забили 77 голов и пропустили лишь девять.



Отметим, что это 55-й чемпионский титул для "Рейнджерс" и первый для Джеррарда как тренера и игрока. Всех своих успехов с "Ливерпулем" Стивен добился в кубковых соревнованиях — английская Премьер-Лига ему так и не покорилась.